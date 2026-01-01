Siemon De Mesmaeker en Jitse De Beer zijn Jolly Jumpers.

Siemon en Jitse springen naar kampioenschappen: "Europese titel of een podium zou leuk zijn"

Siemon Demesmaeker en Jitse De Beer zijn ropeskippers bij de Jolly Jumpers in Overijse.. De Jolly Jumpers is één van de kleinste ropeskippingclubs in Vlaanderen. Met Siemon en Jitse heeft de club wel twee kampioenen in de rangen.

Eerder toevallig zijn Siemon en Jitse in de sport gerold. Simon ontdekt op een sportkamp dat hij best goed is in ropeskipping. Jitse heeft eerst enkele andere watertjes doorzwommen. "Als jong jongetje deed ik basketbal en ik was dat een beetje beu", zegt Jitse. "Mijn ouders zeiden dat er een leuke club in de buurt was en dat ik eens moest gaan proberen. Nu zijn we 11 jaar verder en zit ik bij de top van de ropeskippingwereld."

Siemon en Jitse trekken deze zomer samen naar het EK in Noorwegen. Ze kunnen bogen op enkele successen, zo is Siemon al drie jaar op rij Belgisch kampioen in de uithouding. Jitse is dan weer Belgisch kampioen in de speed sprint, waarbij je zoveel mogelijk skips in een halve minuut moet halen. "Ik vind het leuk om het te mogen doen en als er nog iets bijkomt zoals een Europese titel of een podium. Dat is een leuk doel", zegt Jitse.

Ropeskipping is geen sport voor doetjes. "Het is veel competitiever dan touwtjespringen op de speelplaats", zegt Siemon. "Het is ook gymnastiek, atletiek en acrobatie allemaal gemengd. Met je touw heb je heel veel controle nodig en kracht nodig en heel veel uithouding."

We spreken de twee vanavond in Ring Sport.

