Hans Bonte

Hans Bonte vervangt Depraetere als minister: "Ook viceminister-president"

Voormalig burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte van Vooruit vervangt Melissa Depraetere als Vlaams minister van Wonen, Energie, Toerisme en Jeugd, dat schrijven verschillende bronnen. Bonte zal ook de rol als viceminiser-president vervullen. Melissa Depraetere krijgt platte rust voorgeschreven van de dokter omdat stress een negatieve impact op haar zwangerschap heeft.

Normaal gezien zou Depraetere vanaf april met moederschapsrust gaan, maar op doktersadvies stopte ze afgelopen woensdag. Vooruit is op zoek gegaan naar een vervanger en vindt die in de voormalige burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.

Voor minstens een half jaar neemt Bonte Depraeteres portefeuille over. Wonen, Energie, Toerisme en Jeugd komen bij Bonte terecht. "Hij zal ook de taak van viceminister-president overnemen", zegt voorzitter van Vooruit Conner Rousseau. Een mooi verjaardagscadeau voor Bonte die morgen zijn 64ste verjaardag viert.

Bonte verliest de Vilvoordse sjerp aan Jo De Ro bij de verkiezingen van 2024. Hij was burgemeester sinds 2013. Bonte is Vlaams parlementslid en zetelt van 1995 tot 2019 in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Woensdag legt Bonte de eed af.

Meest bekeken

Een bus van De Lijn in de zon.
Mobiliteit
Politiek

De Lijn maakt efficiëntieoefening: "Bussen waar slechts een enkeling gebruik van maakt"

zat 17 jan
Hans Bonte
Politiek

Hans Bonte vervangt Depraetere als minister: "Ook viceminister-president"

maa 19 jan
Vrouw aan de kassa bij Colruyt Halle
Economie

Colruyt gaat winkels half uur vroeger openen

De plaats van het arbeidsongeval in Dilbeek
Samenleving
Justitie

Zwaar arbeidsongeval in Dilbeek: één slachtoffer naar het ziekenhuis

Ruud De Rybel en David Maréchal op de atletiekpiste
Sport

Nieuw atletiekteam Feniks Performance Team mikt op de Spelen

zon 18 jan

Meer nieuws uit de regio

Samen met de provincie ontwikkelde Pepingen een handelsgids.
Economie

Provincie ondersteunt handelskernen: "Een professioneel en inclusief project"

zon 18 jan
Wijk Faubourg in Vilvoorde neemt afscheid van ontwijde Sint-Wivinakerk
Samenleving
Cultuur

Wijk Faubourg neemt afscheid van ontwijde Sint-Wivinakerk: “Wat rest, is vooral herinnering”

Het viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit

Vannacht wijzigt verkeerssituatie op viaduct van Vilvoorde: “Ook op buitenring over versmalde rijstroken”

woe 14 jan
In Vilvoorde doet Cargill onderzoek naar de voeding van morgen
Economie

Cargill investeert 45 miljoen euro in onderzoekscentrum in Vilvoorde: “Voeding van morgen ontwikkelen”

woe 14 jan
De trajectcontroles in Asse doen hun werk
Mobiliteit
Politiek

Vlaanderen pakt trajectcontroles aan in nieuw verkeersveiligheidsplan: "Terug naar de essentie"

maa 12 jan