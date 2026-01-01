Hans Bonte vervangt Depraetere als minister: "Ook viceminister-president"

Normaal gezien zou Depraetere vanaf april met moederschapsrust gaan, maar op doktersadvies stopte ze afgelopen woensdag. Vooruit is op zoek gegaan naar een vervanger en vindt die in de voormalige burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.

Voor minstens een half jaar neemt Bonte Depraeteres portefeuille over. Wonen, Energie, Toerisme en Jeugd komen bij Bonte terecht. "Hij zal ook de taak van viceminister-president overnemen", zegt voorzitter van Vooruit Conner Rousseau. Een mooi verjaardagscadeau voor Bonte die morgen zijn 64ste verjaardag viert.

Bonte verliest de Vilvoordse sjerp aan Jo De Ro bij de verkiezingen van 2024. Hij was burgemeester sinds 2013. Bonte is Vlaams parlementslid en zetelt van 1995 tot 2019 in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Woensdag legt Bonte de eed af.