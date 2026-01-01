Cargill investeert 45 miljoen euro in onderzoekscentrum in Vilvoorde: “Voeding van morgen ontwikkelen”

Een zoetstof door maïs te fermenteren of chocolade op basis van geroosterde zonnebloemzaden en druivenpitten. Het zijn zaken waar Cargill onderzoek naar doet in z’n onderzoekscentrum langs het kanaal in Vilvoorde. De Amerikaanse voedingsreus overwoog een verhuis, maar beslist nu toch om z’n vestiging in Vilvoorde te vernieuwen. Het kiest voor de Zennestad omwille van de centrale ligging en de nabijheid van universiteiten, die hooggeschoold personeel moeten afleveren. In het onderzoekscentrum werken elke dag 200 onderzoekers aan de voeding van morgen.

Tegen 2029 wordt het centrum volledig vernieuwd, goed voor een investering van 45 miljoen euro. Dat terwijl Cargill er een jaar geleden hier tientallen banen schrapte, en de markt onvoorspelbaar blijft. “Het is een moeilijke markt voor iedereen, gaande van de boeren tot de producenten van voeding”, zegt Geert Maesemans, vice president R&D bij Cargill. “Maar als we in Europa een competitieve voedingsindustrie willen blijven behouden en uitbouwen, dan zal dat op een stuk door innovatie moeten gebeuren.”