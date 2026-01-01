In Vilvoorde doet Cargill onderzoek naar de voeding van morgen

Cargill investeert 45 miljoen euro in onderzoekscentrum in Vilvoorde: “Voeding van morgen ontwikkelen”

Cargill investeert 45 miljoen euro in zijn onderzoekscentrum in Vilvoorde. De Amerikaanse voedingsreus overwoog het centrum naar het buitenland te verhuizen, maar kiest nu toch voor de Zennestad. Tegen 2029 moeten de nieuwe laboratoria en belevingsruimtes klaar zijn.

Een zoetstof door maïs te fermenteren of chocolade op basis van geroosterde zonnebloemzaden en druivenpitten. Het zijn zaken waar Cargill onderzoek naar doet in z’n onderzoekscentrum langs het kanaal in Vilvoorde. De Amerikaanse voedingsreus overwoog een verhuis, maar beslist nu toch om z’n vestiging in Vilvoorde te vernieuwen. Het kiest voor de Zennestad omwille van de centrale ligging en de nabijheid van universiteiten, die hooggeschoold personeel moeten afleveren. In het onderzoekscentrum werken elke dag 200 onderzoekers aan de voeding van morgen.

Tegen 2029 wordt het centrum volledig vernieuwd, goed voor een investering van 45 miljoen euro. Dat terwijl Cargill er een jaar geleden hier tientallen banen schrapte, en de markt onvoorspelbaar blijft. “Het is een moeilijke markt voor iedereen, gaande van de boeren tot de producenten van voeding”, zegt Geert Maesemans, vice president R&D bij Cargill. “Maar als we in Europa een competitieve voedingsindustrie willen blijven behouden en uitbouwen, dan zal dat op een stuk door innovatie moeten gebeuren.”

Meest bekeken

Boeren protesteren tegen het Mercosur-handelsakkoord
Economie
Mobiliteit

Boze boeren blokkeren op- en afrittencomplex in Ternat: “Kijk eerst naar Belgische producten”

BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

zon 11 jan
Atousa en haar papa proberen te tevergeefs familie in Iran te bereiken
Samenleving

Beerselse Atousa over protesten in haar thuisland Iran: “De wereld moet weten wat daar gebeurt”

Barry Callebaut
Justitie

Zes maanden cel voor ex werknemer Barry Callebaut voor downloaden vertrouwelijke documenten

De politie is op zoek naar deze man die betrapt werd op voyeurisme in de damestoiletten van het treinstation in Liedekerke
Justitie

Opsporingsbericht: politie zoekt man die gluurde in damestoiletten station Liedekerke

Meer nieuws uit de regio

Het viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit

Vannacht wijzigt verkeerssituatie op viaduct van Vilvoorde: “Ook op buitenring over versmalde rijstroken”

De trajectcontroles in Asse doen hun werk
Mobiliteit
Politiek

Vlaanderen pakt trajectcontroles aan in nieuw verkeersveiligheidsplan: "Terug naar de essentie"

maa 12 jan
AZ Jan Portaels gaat nauwer samenwerken met AZ Sint Maarten
Samenleving
Vlaamse Rand

AZ Jan Portaels gaat nauw samenwerken met Mechels ziekenhuis rond oncologische zorg: “Kankerpatiënten beter helpen”

maa 12 jan
Winters Vilvoorde
Samenleving

Winters Vilvoorde krijgt positieve evaluatie: “Richting 10.000 bezoekers”

zat 10 jan
Tijdens SInt-Antonius wordt een varkenskop verloot
Samenleving
Cultuur

Houtem maakt zich op voor Sint-Antoniusfeest: "Een borrel en een versnapering"

vrij 9 jan