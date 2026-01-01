AZ Jan Portaels gaat nauw samenwerken met Mechels ziekenhuis rond oncologische zorg: “Kankerpatiënten beter helpen”

De ziekenhuizen uit Vilvoorde en Mechelen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten op het vlak van medische oncologie. Door de toenemende complexiteit van oncologische zorg en de groeiende zorgvraag kiezen de ziekenhuizen voor een structurele samenwerking.

“De oncologische zorg zal zo dicht mogelijk bij de patiënt worden aangeboden, rekening houdend met de aanwezige specialisaties in beide ziekenhuizen”, klinkt het.

Associatie

Er is een associatie ‘medische oncologie’ opgericht. Die verenigt de oncologen van beide ziekenhuizen in één team dat actief is op beide campussen. Er wordt een extra oncoloog aangeworven die in beide ziekenhuizen zal werken.

Borstkliniek

Het AZ Sint-Maarten is al erkend als coördinerende borstkliniek. Als gevolg van de samenwerking dient Jan Portaels een aanvraag in om erkend te worden als geaffilieerde borstkliniek. Voor borstkankerpatiënten zal de diagnose, de therapie en de opvolging in Vilvoorde doorgaan, terwijl complexere zorg en chirurgische ingrepen in Mechelen zullen plaatsvinden.