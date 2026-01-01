Spiegeltent in Vilvoorde afgeladen vol voor nieuwjaarsdrink

De spiegeltent in Vilvoorde is afgeladen vol voor de nieuwjaarsdrink

Een afgeladen spiegeltent in Vilvoorde deze voormiddag. De inwoners van de Zennestad klinken er op nieuwe jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Meteen nemen ze opnieuw voor een jaar afscheid van de spiegeltent, die na vandaag de deuren sluit.

Vandaag nodigt de stad Vilvoorde alle inwoners uit op de Nieuwjaarsreceptie om te klinken op het nieuwe jaar. De inwoners kunnen er genieten van heerlijke hapjes, verfrissende drankjes, live-muziek en animatie voor alle leeftijden. “Na het officiële gedeelte zet dansclub Vidak het feestje voort met een swingende dansnamiddag”, klinkt het bij het stadsbestuur. Het is meteen ook de officiële sluiting van de spiegeltent. “De Spiegeltent is een begrip geworden in Vilvoorde. Er gaat heen kerst- en eindejaarsperiode in Vilvoorde voorbij zonder de tent.”

