Spiegeltent in Vilvoorde afgeladen vol voor nieuwjaarsdrink

Vandaag nodigt de stad Vilvoorde alle inwoners uit op de Nieuwjaarsreceptie om te klinken op het nieuwe jaar. De inwoners kunnen er genieten van heerlijke hapjes, verfrissende drankjes, live-muziek en animatie voor alle leeftijden. “Na het officiële gedeelte zet dansclub Vidak het feestje voort met een swingende dansnamiddag”, klinkt het bij het stadsbestuur. Het is meteen ook de officiële sluiting van de spiegeltent. “De Spiegeltent is een begrip geworden in Vilvoorde. Er gaat heen kerst- en eindejaarsperiode in Vilvoorde voorbij zonder de tent.”