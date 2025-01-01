Lokale handelaars in Vilvoordse Leuvensestraat zien last minute kerstshoppers graag komen

Lokale handelaars in Vilvoordse Leuvensestraat zien last minute kerstshoppers graag komen: “Blij dat ze niet online kopen”

Kerstmis staat nu echt voor de deur en veel mensen zijn nog op zoek naar een last minute kerstcadeau. Ook in de Leuvensestraat in Vilvoorde lopen nog aardig wat kerstshoppers rond. Lokale handelaars zijn blij dat mensen naar hun winkel komen in plaats van online cadeautjes te kopen. Al zijn er steeds minder lokale handelaars in de Leuvensestraat.

Vanavond is het kerstavond en dat betekent voor heel wat mensen nog gauw een Secret Santa-cadeautje scoren, bijvoorbeeld in de Leuvensestraat in Vilvoorde. De ene shopper is al wat beter voorbereid dan de andere. "Ik wist wat er nog ontbrak, dan is het makkelijk. Ik wist ook naar welke winkel ik zou gaan en wat ik zou kopen”, zegt Ia Zarandia.

Cadeautjes kopen via het internet, daar houdt lokale ondernemer en Vilvoords schepen Laure Scheerlinck zich van weg. “De mensen die bij mij in de zaak komen, daar ben ik ook dankbaar voor. Ik ben blij dat ze zich niet richten tot ‘bol.com’ en aanverwanten. De kleine zelfstandige heeft steun nodig. Ik heb een goede band met de meeste van de winkeliers hier in Vilvoorde. Het is fijn om te zien dat de centjes gaan naar iemand die onze stad wil helpen groeien”, zegt Scheerlinck.

Veel lokale handelaren zijn er niet meer in de Leuvensestraat. "Als ik heel eerlijk ben, het is hier een beetje uitgestorven. Af en toe heb je wel een nieuw initiatief, maar meestal duurt het niet lang. Ze gaan failliet of verhuizen”, zegt Driss Baeten. "De winkelstraat is wel gezellig, maar er moeten meer winkels komen om het nog levendiger te maken. Een Zara, een H&M... Grotere ketens”, klinkt het bij Camille.

Eén van de lokale winkeliers is Agnes. Mensen die op het laatste nippertje nog een feestjurk nodig hebben, kunnen bij haar terecht. Na een aankoop, krijgen de klanten bubbels. Iets wat de grote winkelketens haar niet snel zullen nadoen. "Wij vinden dat elke dag gevierd mag worden en als de outfit hier gekozen wordt, dan horen bubbels erbij”, zegt Agnes Mier van kledingwinkel Agness.

