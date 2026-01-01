Discussie over De Met, die al drie jaar leeg staat, laait weer op

In de erfpachtovereenkomst, die al dertig jaar oud is, is vastgelegd dat de stad Vilvoorde medezeggenschap heeft over de invulling van het gebouw, dat het eigendom is van brouwerij Haacht. Volgens schepen van Lokale Economie Didier Cortois (Open VLD–CD&V) is er momenteel één kandidaat die interesse toont in een gedeeltelijke uitbating van De Met. Die wil vooral de achterste zaal gebruiken voor (trouw-)feesten en evenementen. “Die gesprekken zijn nog lopende, maar er is nog geen beslissing genomen”, zegt Cortois.

Maar voor het stadsbestuur volstaat een loutere feestzaal niet. “Voor ons is het belangrijk dat De Met opnieuw een publieke horecafunctie krijgt. Bezoekers moeten er overdag iets kunnen drinken en het terras moet opnieuw open zijn voor het publiek. Een zuivere feestzaal zonder vaste publieksfunctie is voor ons onvoldoende.” De schepen wijst daarbij ook op verschillende risico’s. Zo vreest hij voor geluidsoverlast. “De zaal van De Met is nauwelijks geïsoleerd, maar door de beschermde status van het pand is voor elke ingreep een vergunning nodig, wat de mogelijkheden beperkt.”

Strikte afspraken

Cortois benadrukt dat de stad ook de kandidaat-uitbater wil beschermen. “We willen vermijden dat iemand in een onhaalbaar businessmodel stapt en na korte tijd in financiële problemen komt.” Daarnaast zijn er de voorwaarden van brouwerij Haacht. “Die legt strikte afspraken op, zoals minimumafnames en beperkingen op andere dranken. Dat is in het verleden al een struikelblok gebleken.”

Oppositieraadslid Moad El Boudaati (Vooruit) begrijpt die voorzichtigheid, maar vindt dat het bestuur te weinig ruimte laat voor pragmatische oplossingen. “Het gebouw staat al jarenlang leeg. Intussen hoor ik dat er wel degelijk geïnteresseerden zijn”, zegt hij. Volgens hem speelt vooral de hoge energiekost een rol. “Om daar meteen een volledige horeca-uitbating rendabel te maken, is bijzonder moeilijk. Net daarom pleit ik voor een stapsgewijze aanpak, met eerst zaalverhuur en later eventueel horeca. Beter iets dan niets. Dit is een van de mooiste gebouwen op de Grote Markt. Na zoveel jaar leegstand kan je toch niet alles blijven afblokken.”