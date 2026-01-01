Villa Coppin in Zaventem opnieuw gekraakt: burgemeester kijkt naar eigenaars

De politie van Zaventem heeft enkele dagen geleden een kijkje genomen in de leegstaande Villa Coppin. Buurtbewoners hebben gemeld dat er mogelijk opnieuw krakers in de villa zijn binnengedrongen. De politie vindt inderdaad aanwijzingen dat er nog niet zo lang geleden mensen kort verbleven.

Burgemeester van Zaventem Dirk Philips zegt dat de verantwoordelijkheid voor een goede afsluiting van het gebouw bij de eigenaars van het gebouw ligt. De politie controleert sporadisch en wanneer er klachten zijn, maar kan de site niet permanent bewaken, aldus Philips. In december 2024 is Villa Coppin al eens gekraakt.