Villa Coppin in Zaventem

Villa Coppin in Zaventem opnieuw gekraakt: burgemeester kijkt naar eigenaars

Villa Coppin in Zaventem is onlangs opnieuw gekraakt. Lang heeft de bezetting niet geduurd, maar burgemeester Dirk Phillips zegt dat de eigenaars hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

De politie van Zaventem heeft enkele dagen geleden een kijkje genomen in de leegstaande Villa Coppin. Buurtbewoners hebben gemeld dat er mogelijk opnieuw krakers in de villa zijn binnengedrongen. De politie vindt inderdaad aanwijzingen dat er nog niet zo lang geleden mensen kort verbleven.

Burgemeester van Zaventem Dirk Philips zegt dat de verantwoordelijkheid voor een goede afsluiting van het gebouw bij de eigenaars van het gebouw ligt. De politie controleert sporadisch en wanneer er klachten zijn, maar kan de site niet permanent bewaken, aldus Philips. In december 2024 is Villa Coppin al eens gekraakt.

Meest bekeken

Groot Dilbeek treft VC De Leeuwkens Teralfene op het Roelandsveld
Sport

Leeuwkens Teralfene walst pas in de tweede helft over Groot-Dilbeek en wint met 0-6

Justitiepaleis Brussel
Justitie
Jeugd

Minderjarige betrokkene bij brandincident in Anderlecht geeft zichzelf aan: "Van vrijheid beroofd en verhoord"

Burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts
Jeugd
Politiek
Samenleving

Burgemeester Kampenhout pleit voor brede aanpak na vechtpartij: "Gedeelde verantwoordelijkheid"

Familiebedrijf Luckx in Sint-Pieters-Leeuw
Economie

Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan

don 29 jan
In Itterbeek viert vzw De Poel zijn vijftigste verjaardag
Samenleving

Vzw De Poel in Dilbeek viert vijftigjarig bestaan met pannenkoeken: "5.000 pannenkoeken verkopen"

zon 1 feb

Meer nieuws uit de regio

Jente Pironet van Portland speelt een set in Pier A
Cultuur

Ook in de luchthaven weerklinkt de Week van de Belgische Muziek: "Ideale plek om Belgische artiesten in de kijker te zetten"

E40
Mobiliteit

E40 in Bertem dit weekend volledig afgesloten: "Gebruik zoveel mogelijk de alternatieven"

Gemeente Zaventem redt De Fierlant
Samenleving
Vlaamse Rand

Zaventem past tekort bij om De Fierlant te redden: "Fantastisch nieuws voor onze senioren"

vrij 30 jan
Zo zal de toekomstige R0xE40-knoop in Sint-Stevens-Woluwe eruit zien na de herinrichting van de R0 Zone Zaventem. Die moet volgens woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap een oplossing bieden voor alvast één van de zwarte verkeerspunten.
Mobiliteit

7 zwarte verkeerspunten in Vlaams-Brabant waarvan 2 op Ring in Zaventem: “Herinrichting moet oplossing bieden”

don 29 jan
32.000 verloren voorwerpen op Brussels Airport in 2025
Samenleving

32.000 verloren voorwerpen op Brussels Airport in 2025: “Groot deel gaat naar goede doelen”

woe 28 jan