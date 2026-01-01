Burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts

Burgemeester Kampenhout pleit voor brede aanpak na vechtpartij: "Gedeelde verantwoordelijkheid"

Na vechtpartij aan Kampenhout-Sas waarbij een vijftienjarige jongen onder luid gejuich van minderjarige omstanders in elkaar werd geslagen bepleit burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts een brede aanpak van de problematiek. Leaerts wil met alle betrokken partijen samenzitten van scholen tot het openbaar vervoer.

Vorige week vrijdag wordt een vijftienjarige jongen in elkaar geslagen in de voetgangerstunnel in de buurt van de bushalte bij Kampenhout-Sas. Op sociale media duiken beelden op van de vechtpartij. Daarop is te zien hoe een grote groep jongeren juichend toekijkt hoe het slachtoffer klappen incasseert. Twee minderjarigen worden opgepakt en voorgeleid bij de jeugdrechter. Onder strenge voorwaarden komen ze vrij.

De politie houdt sinds de vechtpartij de tunnel scherp in de gaten. Volgens burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts is dat niet genoeg en is er een brede aanpak nodig. "Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid: de scholen, de ouders, de gemeentes, het openbaar vervoer, allemaal dragen we hierbij een verantwoordelijkheid", zegt Leaerts. Daarom wil de burgemeester met alle betrokken partijen rond de tafel gaan om oplossingen te zoeken.

Eén van de oplossingen die Leaerts voorstelt is om hangplekken te creëren voor jongeren. "Niet alle jongeren kunnen of willen aansluiten bij initiatieven in sport, recreatie of cultuur", zegt Leaerts aan VRT NWS. "Een deel van hen zijn we kwijt, terwijl het belangrijk is dat zij in een gecontroleerde omgeving zichzelf kunnen zijn. Kinderen hebben recht op een goede jeugd, en daar moeten we mee voor zorgen. Want iemand die dergelijke feiten pleegt, zit niet goed in zijn vel."

