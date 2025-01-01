Kampenhout viert wielerlegende Raymond Impanis met tentoonstelling in De Krop

Kampenhout viert wielerlegende Raymond Impanis met expo in De Krop: “Ode aan ‘het bakkertje van Berg’ ”

Het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert, in samenwerking met Heemkring Campenholt, een tentoonstelling over het leven en de carrière van Raymond Impanis. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de wielerlegende in deelgemeente Berg werd geboren en om dat te vieren is iedereen vanaf vandaag welkom in De Krop.

Raymond Impanis, ook wel bekend als ‘het bakkertje van Berg’, was beroepsrenner van 1947 tot 1963. Hij reed een indrukwekkend palmares bij elkaar met overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en tweemaal in Parijs-Nice. Op 12 mei 1999 werd Impanis benoemd tot ereburger van Kampenhout. Eerder dit jaar kwam er al een graffitimuur aan Kampenhout-Sas waarop Impanis in het groot afgebeeld staat. Daarnaast kreeg de Raymond Impanis-fietsroute een opfrisbeurt. De aangepaste route brengt inwoners en bezoekers langs het trainingsparcours van Impanis doorheen Berg en de omliggende regio.

Tijdens de expo kunnen bezoekers zich onderdompelen in het leven en het palmares van Impanis. De expo loopt vanaf vandaag tot en met woensdag 21 januari en dat elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag tijdens de openingsuren van De Krop. De toegang is gratis.

