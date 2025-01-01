Opnieuw openbare verlichting tijdens de nacht in Kampenhout

70% van de straatverlichting in Kampenhout is voorzien van ledverlichting. Daardoor is het mogelijk om ’s nachts de openbare verlichting opnieuw te laten branden. De nieuwe ledverlichting maakt het mogelijk om gerichter te bepalen waar, wanneer en hoe intens de straatverlichting moet branden. Het gaat dus niet om een terugkeer naar het oude systeem, maar om een aangepaste regeling die rekening houdt met veiligheid, energieverbruik en kostenefficiëntie.