Opnieuw openbare verlichting in Kampenhout tijdens de nacht
© Pixabay

Opnieuw openbare verlichting tijdens de nacht in Kampenhout

Vanaf begin november zal de openbare verlichting in Kampenhout 's nachts opnieuw branden. Kampenhout en de buurgemeenten binnen dezelfde sturingszone van Fluvius bereikten daarover een akkoord.

70% van de straatverlichting in Kampenhout is voorzien van ledverlichting. Daardoor is het mogelijk om ’s nachts de openbare verlichting opnieuw te laten branden. De nieuwe ledverlichting maakt het mogelijk om gerichter te bepalen waar, wanneer en hoe intens de straatverlichting moet branden. Het gaat dus niet om een terugkeer naar het oude systeem, maar om een aangepaste regeling die rekening houdt met veiligheid, energieverbruik en kostenefficiëntie.

