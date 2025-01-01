Borden aan loketten verduidelijken taalwetgeving: “Duidelijk maken dat we Nederlandstalig zijn”

De diversiteit in culturen en moedertalen zorgt voor een uitdaging voor het Nederlands als verbindende taal in de provincie Vlaams-Brabant. Daarom heeft de provincie aan de lokale besturen een gratis pancarte aangeboden die anderstalige inwoners uitnodigt om het Nederlands te leren en te oefenen, en benadrukt zo het belang van taal als hefboom voor participatie.

“We weten dat kennis van het Nederlands het toegangskaartje is voor een goede toekomst. Dat geldt voor de kostwinners van het gezin, maar ook voor een succesvolle integratie van hun kinderen op school en in het sociaal leven”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Daarom zetten we in op verschillende initiatieven die mensen aanmoedigen om zo snel mogelijk de taal te leren en te oefenen.”

15 gemeenten in onze regio gaan in op het aanbod om een bord te plaatsen. Dilbeek plaatst vandaag zo'n bord in het gemeentehuis. “De pancarte moet duidelijk maken dat België een land is met verschillende taalgebieden en dat Dilbeek in het Nederlandstalig deel ligt”, zegt burgemeester Stijn Quaghebeur. “Om elkaar beter te begrijpen, samen te werken en kansen te krijgen is de Nederlandse taal de sleutel tot verbondenheid. Daarom ondersteunen we taalinitiatieven, taallessen en reiken we oefenkansen aan.”