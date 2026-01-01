De Krëfel in Wemmel werd overvallen

Gewapende overval op Krëfel in Wemmel: “Geld en smartphones als buit”

Twee daders hebben donderdag de Krëfelwinkel in Wemmel overvallen. Ze gingen aan de haal met geld en I-phones.

Donderdagochtend zijn net na openingstijd twee gewapende daders de Krëfel in Wemmel binnen gekomen. “Eén van hen had een vuurwapen op zich, de andere dader had een pepperspray bij”, zegt Lieve Chrispeels van het parket Halle-Vilvoorde. “De daders hebben eerst geëist de kassa te openen. Nadien werd de manager gedwongen een kluis te openen waarin meerdere Iphones zaten. Ze hebben tot slot nog een werknemer van de winkel een trap gegeven en zijn dan weggelopen.”

Sindsdien ontbreekt van de daders elk spoor. Het is nog niet duidelijk op welke manier ze vlucht hebben genomen. Het verdere onderzoek loopt.

