Mater Dei Wemmel telt vogels: "Voorlopig slechts twee eksters gezien"

De leerlingen van het Mater Dei in Wemmel houden hun verrekijker in de aanslag. Het telgroepje van Gabriel heeft weinig geluk. "Ik heb nog niet zoveel vogels gezien als ik had gedacht", zegt Gabriel. "Voorlopig heb ik slechts twee eksters gezien."

Dat kan kloppen. Uit de tellingen van Natuurpunt blijkt dat het aantal tuinvogels de afgelopen zeven jaar van drieëntwintig naar eenentwintig procent is gedaald. "Mensen willen een mooi gazon, willen niet te veel blaadjes en takken en eigenlijk is dat net wat vogels nodig hebben. Een beetje meer slordigheid kan geen kwaad", zegt Bastiaan De Ketelaere van Natuurpunt. "Dus onze oproep is dan ook wees wat luier, laat wat meer bladeren liggen, laat een takje liggen, laat een struik vrij groot worden, want het zijn die plaatsen waar vogels voedsel kunnen vinden, insecten en zo maar ook waar ze kunnen schuilen."

Komend weekend kan je de proef op de som nemen en zelf tellen. Tijdens het Grote Vogelweekend vraagt Natuurpunt om een kwartier lang de vogels in je tuin te tellen.