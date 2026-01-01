bezoekersaantal Africamuseum

Bezoekersaantal van AfricaMuseum gaat er licht op vooruit

Het AfricaMuseum in Tervuren ontving in 2025 iets meer dan 107.000 bezoekers. Dat zijn er 1.000 meer dan in 2024. Volgens het AfricaMuseum was de daling in dat jaar een gevolg van de vele werken in de buurt.

De daling in 2024 wordt deels toegeschreven aan de werken aan het Vierarmenkruispunt, de Leonardtunnel en de tijdelijke afschaffing van tram 44. Daardoor was het museum minder goed bereikbaar.

In 2023 lag het aantal bezoekers nog op ruim 132.000.

