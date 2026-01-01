Na enkele woelige jaren van onvoorspelbaarheid keert de vastgoedmarkt in de Vlaamse Rand stilaan terug naar rust.

Vastgoedmarkt in Vlaamse Rand vindt rust en evenwicht terug: “De vraag blijft wel hoog”

Na enkele woelige jaren van onvoorspelbaarheid keert de vastgoedmarkt in de Vlaamse Rand stilaan terug naar rust. Dat blijkt uit de ERA-barometer, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen. “De vraag blijft wel hoog in de Rand, maar we merken opnieuw een stabielere markt”, klinkt het bij vastgoedmakelaars Reinout Leus en Gert Toye.

Na vijf turbulente jaren keerde de Vlaamse vastgoedmarkt in 2025 terug naar het oude normaal, ook in Vlaamse-Brabant en de Vlaamse Rand. “We merken opnieuw een meer stabiele marktbeweging. Geen spectaculaire sprongen, maar wél een gezond evenwicht dat vertrouwen geeft aan zowel kopers als verkopers,” zegt Reinout Leus van ERA Leus & Toye. “De vraag blijft wel hoog, ondanks gestegen rente en inflatie staan panden gemiddeld minder lang te koop dan vorig jaar.”

Opvallend is dat de waarde van woningen in de Vlaamse Rand minder snel stijgt dan die van appartementen. “De landelijke gemeenten in de Rand maken net de omgekeerde beweging, en dat terwijl Vlaams-Brabant al de duurste provincie is”, zegt Gert Toye van ERA Leus & Toye. “Dit treedt de stelling bij dat de kopers in de Rand vooral een ruimere woning zoeken met een tuin. Die hogere vraag duwt de woningprijzen omhoog in de meer landelijke gemeenten als Dilbeek en Grimbergen.”

Ook Britt Lioen zocht naar meer ruimte. "Ik woonde in een appartementje in Strombeek, maar dat was iets te druk en te stedelijk geworden voor mij”, zegt Britt. “Ik was meer op zoek naar rust en dan is Meise de ideale oplossing voor mij. De prijzen zijn heel hoog in de regio, dus het is niet makkelijk om alleen een woning te kopen. Ik heb een jaar lang gezocht, maar de aanhouder wint.”

Nieuwbouwappartementen stuwen de prijs omhoog

In de meer verstedelijkte Rand zoals Halle, Zaventem en Vilvoorde gaan kandidaat-kopers eerder op zoek naar een appartement. “Die hogere vraag duwt de prijzen van appartementen omhoog”, zegt Toye. “In steden met minder mooie woninggebieden wordt ook sneller overgegaan naar afbraak van bestaande gebouwen en komen er nieuwbouwappartementen in de plaats, wat logischerwijze hogere prijzen met zich meebrengt.”

De duurste woningen in de Rand vind je in faciliteitengemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode. “Naast de plaats speelt ook het type woning een rol”, zegt Toye. “Er zijn gemeenten waar veel meer villa’s dan rijwoningen zijn. Dat verklaart bijvoorbeeld het verschil in prijzen tussen Meise en Grimbergen. In Asse wordt de prijs van appartementen dan weer naar beneden getrokken door enkele grote gebouwen met kleine appartementen in deelgemeente Zellik.”

“In minder mooie woninggebieden in de Vlaamse Rand wordt sneller overgegaan naar afbraak en komen er nieuwbouwappartementen in de plaats, wat logischerwijze hogere prijzen met zich meebrengt.”

- Gert Toye, vastgoedmakelaar
© Freepik

Uit de ERA-barometer blijkt verder dat voor het eerst in twee jaar huizen met EPC-label E en F ook opnieuw in waarde stijgen. “Gezien de renovatieplicht bevroren werd door de overheid kan je op eigen tempo gefaseerd renoveren”, zegt Leus. “Dat kan helpen om nu al de woning van je dromen te kopen in plaats van te wachten en door de volgende prijsstijgingen jouw droomwoning mis te lopen.”

Volgens Leus en Toye blijft de kennis van de lokale woningmarkt cruciaal, ook in de Vlaamse Rand. “Voor jongere koppels is het goedkoper om een stedelijk gelegen woning te kopen en het is er ook op vele andere vlakken goedkoper omdat bijvoorbeeld het openbaar vervoer beter afgestemd is en alles met de fiets bereikbaar is.”

