Vastgoedmarkt in Vlaamse Rand vindt rust en evenwicht terug: “De vraag blijft wel hoog”

Na vijf turbulente jaren keerde de Vlaamse vastgoedmarkt in 2025 terug naar het oude normaal, ook in Vlaamse-Brabant en de Vlaamse Rand. “We merken opnieuw een meer stabiele marktbeweging. Geen spectaculaire sprongen, maar wél een gezond evenwicht dat vertrouwen geeft aan zowel kopers als verkopers,” zegt Reinout Leus van ERA Leus & Toye. “De vraag blijft wel hoog, ondanks gestegen rente en inflatie staan panden gemiddeld minder lang te koop dan vorig jaar.”

Opvallend is dat de waarde van woningen in de Vlaamse Rand minder snel stijgt dan die van appartementen. “De landelijke gemeenten in de Rand maken net de omgekeerde beweging, en dat terwijl Vlaams-Brabant al de duurste provincie is”, zegt Gert Toye van ERA Leus & Toye. “Dit treedt de stelling bij dat de kopers in de Rand vooral een ruimere woning zoeken met een tuin. Die hogere vraag duwt de woningprijzen omhoog in de meer landelijke gemeenten als Dilbeek en Grimbergen.”

Ook Britt Lioen zocht naar meer ruimte. "Ik woonde in een appartementje in Strombeek, maar dat was iets te druk en te stedelijk geworden voor mij”, zegt Britt. “Ik was meer op zoek naar rust en dan is Meise de ideale oplossing voor mij. De prijzen zijn heel hoog in de regio, dus het is niet makkelijk om alleen een woning te kopen. Ik heb een jaar lang gezocht, maar de aanhouder wint.”