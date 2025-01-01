Brusselse burgemeesters hekelen overvliegende vliegtuigen, federale ombudsman: “Gevolg van uitzonderlijk weer”

Drie Brusselse burgemeesters maken zich zorgen over de toename van het vliegverkeer boven hun gemeenten. Het gaat om Koekelberg, Molenbeek en Schaarbeek. De drie steunen daarmee een petitie tegen het intensieve gebruik van de noordelijke landingsbaan 07L op de luchthaven in Zaventem. De vliegtuigen dalen daarbij volgens de RNP-route via satellietnavigatie af richting Brussels Airport. Volgens de Brusselse burgemeesters zou die route enkel afgelopen zomer gebruikt worden tijdens de werken aan de landingsbanen, maar ze stellen naar eigen zeggen vast dat die almaar vaker gebruikt wordt. Dat zorgt ervoor dat vliegtuigen vaker over Lennik, Dilbeek en de noordelijke Brusselse gemeenten vliegen om op Zaventem te landen.

Philippe Touwaide, de Federale ombudsman voor de Luchtvaart, bevestigt dat de route de voorbije dagen vaak gebruikt werd. “Daarbij lijnen die vliegtuigen uit boven Lennik, gevolgd door een rechte continue daling in de as van de baan via Sint-Anna-Pede, Itterbeek, Dilbeek, Molenbeek, Koekelberg, Schaarbeek, Evere, Haren en Diegem om te landen op Zaventem”, zegt Touwaide. “Een bijzondere weerssituatie, met stevige wind uit het noorden en oosten licht, verplicht ons sinds zondag 21 december tot het alternatieve gebruik van andere landingsbanen. Het gaat om het respecteren van het basisprincipe in de luchtvaart om tegen de wind in te landen. Het is geen nieuwe politieke beslissing, geen spreiding, geen overdracht of ontlasting van baan 01 naar baan 07.”

De federale ombudsman voegt er bovendien aan toe dat de RNP-route niet nieuw is. “De route werd eerder al in 2016, 2018, 2019 en 2020 geactiveerd bij oostenwind. Ik ben niet op de hoogte van enige belofte dat deze route tijdelijk zou zijn, aangezien het een verplichting is op basis van een Europese verordening. De RNP-satellietgeleidingsmodus voor vliegtuigen is sinds januari 2024 een Europese verplichting voor grote luchthavens”, aldus Touwaide.

Door wind werd naast de noordelijke landingsbaan de voorbije dagen ook de dwarsbaan gebruikt. Daardoor werden ook Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sterrebeek vaker overvlogen.