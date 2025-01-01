Eén van de drukste dagen op Brussels Airport: "70.000 passagiers"

Vandaag begint de kerstvakantie. Het belooft een drukke periode te worden op Brussels Airport in Zaventem. De luchthaven krijgt vandaag zo'n 70.000 reizigers.

Brussels Airport verwacht tijdens de kerstvakantie meer dan een miljoen passagiers. Met naar verwachting bijna 1.060.000 vertrekkende en aankomende passagiers, bijna 3 procent meer dan vorig jaar, is dat een nieuw record voor deze vakantieperiode. 

Vandaag verwacht de luchthaven bijna 70.000 passagiers. Het ‘Scaletta Choir’, het kinder- en jongerenkoor van ‘Scala’, zal rond 16.00 uur de drukte verlichten met een uniek kerstconcert. Tegelijk speelt het jeugdorkest en blazerskwintet van de Harmonie Sint-Rumoldus voor de passagiers aan de ingang op het niveau van het busstation.  

De drukste dag van de vakantie moet evenwel nog komen. "Maandag 29 december wordt de drukste wisseldag met in totaal bijna 72.000 passagiers", klinkt het bij Brussels Airport.

