De uitbaters van SANO Livin' in Ternat

Sportfederatie en fitness-sector kwaad op Vandenbroucke voor verhoging btw: "Welke visie zit hier achter?"

De btw op sport verdubbelt van 6 naar 12 procent. Dat maakte Vlaams minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder al bekend. In een open brief reageren de Vlaamse Sportfederatie, Netwerk Lokaal Sportbeleid en Fitness.be nu verbolgen op die verhoging, waardoor bijvoorbeeld fitnessabonnementen duurder zullen worden. "Recreatieve sporters worden het grootste slachtoffer en zullen ontmoedigd zijn om nog te sporten," klinkt het bij de sportsector. Ook in de fitness SANO Livin' in Ternat is er onbegrip en bezorgdheid.

Door de aangekondigde btw-verhoging van zes naar twaalf procent op sport, wordt een fitnessabonnement wellicht duurder. Ook bij fitnesszaak SANO Livin' in Ternat speelt de kwestie. "We hebben al een paar tabellen opgemaakt en ons de vraag gesteld of we de abonnementen duurder zullen moeten maken. Wellicht zullen we niet anders kunnen. We hebben al een aantal jaren niet geïndexeerd, omdat we in onze sector een competitieve prijsdruk hebben," zegt Jonathan Goetvinck van SANO Livin'.

Ook bij sportfederatie Fitness.be stoot de btw-verhoging op onbegrip. Samen met de Vlaamse Sportfederatie en het Netwerk Lokaal Sportbeleid zet Fitness.be de handtekening onder een open brief aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. "Als je weet dat sport en beweging eigenlijk bijdragen aan de volksgezondheid, en aantal chronische en welvaartsziektes kunnen voorkomen, dan kan je je wel de vraag stellen welke visie achter dit verhaal zit, klinkt het bij Farid Kempenaers van Fitness.be.

Ook tickets voor voetbalwedstijden in eerste klasse of voor veldrijden worden duurder. Amateursportclubs zouden de dans ontspringen. Een verhoging van de btw houdt SANO Livin' alvast niet tegen, en volgens hen ook sporters niet. "Het is een fantastische sector. We zijn actief sinds 2011, we doen dat nog altijd met heel veel energie en passie. Dit zal ons niet tegenhouden om verder te doen. We blijven ook investeringen doen. We geloven dat het op korte termijn wel een schok zal geven, maar op lange termijn zullen mensen het wel weer vergeten."

