Sint-Angela Ternat en Ben Weyts trappen boomplantseizoen af: "Ook het kleine koesteren"

Sint-Angelaleerling Tristan mogen ze altijd vragen om bomen te planten. "Ja, het is ook heel leuk om eens te doen en het is goed voor de natuur. Bovendien is het ook gemakkelijk om te doen. Ik heb 16 bomen geplant", zegt Tristan. Yoeri Bellemans van Buumplanters ziet dat het goed is. "Wij zien vaak lachende gezichten. De kinderen zijn trots op wat ze doen en ze nemen dat verhaal mee naar huis. Zo kunnen ze hun ouders misschien ook aanzetten om in de tuin nog een extra struik of boom te planten", zegt Bellemans.

Minister Weyts is gepokt en gemazeld in het planten van bomen. Hij is er al sinds 2019 mee bezig. "Toen hadden we de ambitie geuit om te komen tot 100.000 extra bomen in de Vlaamse Rand", zegt minister Weyts. "Op voorhand zeiden we dat we al tevreden zijn als we kunnen houden wat we hebben. Nu zeggen we: Nee, we moeten extra groen hebben." Elk perceel telt voor Weyts. "Hier in de Vlaamse Rand moeten we ook het kleine koesteren", zegt de minister. "Wij hebben niet veel oppervlakte ter beschikking en dus die kleine percelen, die moeten we er ook bijnemen en moeten we ook vergroenen."

De inspanningen lonen. Dit plantseizoen staan er 30.000 bomen op de planning, waarmee de actie de kaap van 300.000 bomen rondt.