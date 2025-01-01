Bavi Vilvoorde alleen leider na zege in streekderby tegen Asse-Ternat

De Top Division 2A, de derde klasse in het basketbal, telt voortaan maar één leider: Bavi Vilvoorde. Door het verlies van co-leider Leuven Bears B kon Vilvoorde zaterdagavond bij winst in de regioderby tegen Asse-Ternat alleen aan de leiding komen en die kans grepen de Vilvoordenaren met beide handen.

Bavi schoot als een komeet uit de startblokken. De aanval draaide meteen op volle toeren en Asse-Ternat zag sterretjes. De thuisploeg moest maar liefst 33 punten slikken van de bezoekers in het eerste kwart en wist dan al dat het een zeer lastige avond zou worden.

Gaandeweg kwamen de Assenaren wel beter in de wedstrijd, maar de kloof verkleinen tot onder de 10 punten is moeilijk tegen een sterk verdedigend Vilvoorde. In de tweede helft kwam Asse-Ternat nog terug tot 6 punten, maar Bavi vond op het gepaste moment een antwoord om het momentum te breken.

Vilvoorde bleek gewoon een klasse te sterk voor Asse-Ternat. Het won uiteindelijk met duidelijk verschil, 67-81, het streektreffen tegen Asse-Ternat. Bavi komt zo na negen speeldagen alleen aan de leiding van het klassement. Asse-Ternat blijft met een 9de plaats bengelen in de middenmoot.

