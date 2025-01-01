Vergunning voor bouw Colruyt in Ternat vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouwvergunning voor een nieuwe Colruyt in Ternat vernietigd. De provincie gaf vorig jaar groen licht om de voormalige wijnhandel te verbouwen tot warenhuis, maar het vorige gemeentebestuur ging in beroep tegen die beslissing.

Eind oktober vorig jaar verleende de deputatie van Vlaams-Brabant in beroep een vergunning voor de bouw van een Colruyt op de Kerkstraat in Ternat, en dat ondanks een eerder negatief advies van de gemeente zelf. Het vorige lokaal bestuur trok daarom naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning aan te vechten.

“Colruyt zou op vrijdagavond en zaterdag het verkeer op de Kerkstraat met meer dan 30% doen stijgen, wat tot zware verkeersopstoppingen zou leiden. De winkel zou de druk op het autoverkeer op de Kerkstraat nog meer doen toenemen. Dit verkeersinfarct kunnen we onze inwoners niet aandoen”, klonk het toen.

Het vorige gemeentebestuur wilde het dossier wel herbekijken als de situatie op de Kerkstraat sterk verbeterde, maar ging net als enkele andere personen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die vernietigt nu de bouwvergunning die de provincie Vlaams-Brabant afleverde aan Colruyt. De Halse warenhuisketen kan wel nog cassatieberoep aantekenen bij de Raad van State.

