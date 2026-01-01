De leerlingen van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw brengen een bezoek aan hun toekomstige klaslokalen.

Don Boscoleerlingen ontdekken nieuwbouw: "Nog nooit zo'n grote machines gezien"

In Sint-Pieters-Leeuw schiet de bouw van een nieuwe schoolblok flink op. Vandaag brengen de leerlingen een bezoekje aan hun toekomstige klaslokalen.

De leerlingen van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw brengen vandaag een bezoek aan de werf naast hun containerklassen. "Heel cool", zegt leerling Kevin. "Ik heb nog nooit zo'n grote machines gezien en ben nog nooit zo dicht bij werkmannen gegaan."

In september verhuizen de klassen naar het nieuwe gebouw. "Het gaat, zoals je ziet, heel snel vooruit", zegt directeur Luc Uylen. "Ze zijn nu bezig met het bovenste deel van het gebouw. Da's heel vlot gegaan. Binnen een aantal weken zou het gebouw dicht moeten liggen en ook het dak erop, zodat we ook met de elektriciteit verder kunnen."

Ondertussen neemt het bouwproces een centrale plaats in het lessenrooster in. "We mochten onze eigen droomklas bouwen", zegt Marilou. "We hebben al bankjes, een pizzafeestje en we hebben PlayStations voor de jongens."

Meest bekeken

De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers
Cultuur
Samenleving

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

woe 11 feb
Het gebouw van Orelia in Beersel
Samenleving

Rusthuisgroep Orelia in nauwe schoentjes

Wagen belandt op dak in Maalbeek
Mobiliteit

Wagen belandt op dak in Maalbeek in Wemmel, oudere man bevrijd door brandweer

woe 11 feb
Vlaams erfgoedminister Ben Weyts staat voor een schilderij van Rubens.
Cultuur

Archeologen vinden schilderachtige donjon uit meesterwerken van Rubens: "Verhaal van Vlaanderen komt tot leven"

don 12 feb
Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

woe 11 feb

Meer nieuws uit de regio

Aantal Brusselse drugsdossiers verdubbeld op vijf jaar tijd
Justitie

Brusselaar veroordeeld tot 5 jaar cel na ramkraken in onder meer Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos

woe 11 feb
oprichting Interlokale Vereniging Sportregio ZuidWest-Rand
Sport
Vlaamse Rand

Zeven gemeenten uit de Vlaamse Rand blazen samenwerking als sportregio nieuw leven in

din 10 feb
opsporingsbericht_ZARDAIN PEREZ
UPDATE
Justitie

80-jarige vrouw die in Sint-Pieters-Leeuw verdween, teruggevonden

zat 7 feb
In Ruisbroek is in september nog een groot sluikstort aangetroffen
Samenleving
Vlaamse Rand

Sint-Pieters-Leeuw zet extra camera's in tegen sluikstorten: "Jammer genoeg is het nodig"

vrij 30 jan
Familiebedrijf Luckx in Sint-Pieters-Leeuw
Economie

Familiebedrijf Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw vraagt na bijna 60 jaar faillissement aan

don 29 jan