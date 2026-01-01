Don Boscoleerlingen ontdekken nieuwbouw: "Nog nooit zo'n grote machines gezien"

De leerlingen van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw brengen vandaag een bezoek aan de werf naast hun containerklassen. "Heel cool", zegt leerling Kevin. "Ik heb nog nooit zo'n grote machines gezien en ben nog nooit zo dicht bij werkmannen gegaan."

In september verhuizen de klassen naar het nieuwe gebouw. "Het gaat, zoals je ziet, heel snel vooruit", zegt directeur Luc Uylen. "Ze zijn nu bezig met het bovenste deel van het gebouw. Da's heel vlot gegaan. Binnen een aantal weken zou het gebouw dicht moeten liggen en ook het dak erop, zodat we ook met de elektriciteit verder kunnen."

Ondertussen neemt het bouwproces een centrale plaats in het lessenrooster in. "We mochten onze eigen droomklas bouwen", zegt Marilou. "We hebben al bankjes, een pizzafeestje en we hebben PlayStations voor de jongens."