opsporingsbericht_ZARDAIN PEREZ
© Federale Politie

80-jarige vrouw die in Sint-Pieters-Leeuw verdween, teruggevonden

De vrouw van 80 die vrijdag in Sint-Pieters-Leeuw verdween, is teruggevonden. Dat meldt de Federale Politie.

De 80-jarige Maria Zardain Perez verdween vrijdagmiddag vanuit haar woning in de Félix Wittouckstraat. De Federale Politie verspreidde op vraag van het parket Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht. De politie laat weten dat de vrouw in goede gezondheid is teruggevonden. Over wat er precies is gebeurd, is geen informatie.

