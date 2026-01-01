80-jarige vrouw die in Sint-Pieters-Leeuw verdween, teruggevonden

De 80-jarige Maria Zardain Perez verdween vrijdagmiddag vanuit haar woning in de Félix Wittouckstraat. De Federale Politie verspreidde op vraag van het parket Halle-Vilvoorde een opsporingsbericht. De politie laat weten dat de vrouw in goede gezondheid is teruggevonden. Over wat er precies is gebeurd, is geen informatie.