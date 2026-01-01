Restauratie dak Claeskapel in Lembeek is klaar: “Rest van de restauratie is voor later”

De vernieuwing van het dak vormt het einde van de eerste restauratiefase. Die werken waren dringend nodig om het gebouw te stabiliseren en verdere schade te voorkomen. Met de investering pakte de stad het meest dringende probleem aan.

Volgende fasen zijn voor later

Bij de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning besliste de stad om de volgende restauratiefasen voorlopig niet binnen deze legislatuur uit te voeren. "Bedoeling is om financiële ruimte vrij te maken voor andere projecten", klinkt het. De verdere restauratie van de Claeskapel wordt op een later moment opnieuw bekeken.

"Ook zonder bijkomende werken blijft de Claeskapel onderhouden. De stad zorgt ervoor dat het gebouw wind- en waterdicht blijft. Wanneer de rest van de site verder wordt aangepakt, hangt af van de beschikbare budgetten in de toekomst", zeggen ze nog in Halle.