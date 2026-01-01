AZ Sint-Maria Halle krijgt officiële erkenning voor gespecialiseerde oncologische zorg: “Belangrijke mijlpaal”

De erkenning betekent dat in het AZ Sint-Maria een kwalitatief multidisciplinair team werkt bestaande uit artsen die gespecialiseerd zijn in oncologie, radiotherapeuten, gespecialiseerde verpleegkundigen en psychologen. Ook beschikt het ziekenhuis over de juiste infrastructuur, een structurele samenwerking met expertisecentra, zoals het UZ Brussel, én een focus op innovatie en opleiding.

“Deze erkenning is een formele bekrachtiging van de kwaliteit en professionalisering van de oncologische zorgverlening waar onze teams al jaren aan bouwen. Het is de bevestiging dat we als ziekenhuis klaar zijn om een volwaardige rol op te nemen in het oncologisch zorglandschap”, zegt hoofdarts van het AZ Sint Maria Olivier Costa.

Stappen richting erkenning

In 2015 ontving het ziekenhuis al de erkenning van het zorgprogramma oncologische basiszorg dat voornamelijk gericht is op diagnostiek en de behandeling van minder complexe ziektebeelden. In de jaren erna investeerde het AZ verder in expertise en infrastructuur voor oncologische zorg. Zo werd in februari 2023 een volwaardige afdeling oncologie opgericht.

De laatste jaren werden artsen aangeworven met expertise in een breed scala aan oncologische aandoeningen, zoals medische oncologie, pneumo-oncologie, uro-oncologie, radiotherapie en hematologie. De officiële erkenning verhoogt de aantrekkingskracht van het ziekenhuis voor nieuwe artsen met oncologische expertise.