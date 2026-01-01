Jeugdrechter legt strenge voorwaarden op na steekincident in Halle

Jongen van 16 na schooltijd neergestoken in centrum Halle: 2 klasgenoten opgepakt
vrij 30 jan
De twee minderjarigen die afgelopen donderdag een zestienjarige klasgenoot hebben neergestoken zijn voorgeleid voor het dragen van een wapen en opzettelijke slagen. De jeugdrechter in Dendermonde legt de twee strenge voorwaarden op, meldt het parket van Oost-Vlaanderen.
De twee broers zouden donderdag na schooltijd een zestienjarige jongen in de rug hebben gestoken in het centrum van Halle. Zowel de verdachten als het slachtoffer zitten in dezelfde klas in Don Bosco Halle.
De verdachten zijn voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Volgens het parket krijgt het duo strenge voorwaarden opgelegd, maar verdere details worden niet vrijgegeven.