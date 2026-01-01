Jeugdrechter legt strenge voorwaarden op na steekincident in Halle

De twee broers zouden donderdag na schooltijd een zestienjarige jongen in de rug hebben gestoken in het centrum van Halle. Zowel de verdachten als het slachtoffer zitten in dezelfde klas in Don Bosco Halle.

De verdachten zijn voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Volgens het parket krijgt het duo strenge voorwaarden opgelegd, maar verdere details worden niet vrijgegeven.