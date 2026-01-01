E40 in Bertem dit weekend volledig afgesloten: "Gebruik zoveel mogelijk de alternatieven"

Begin januari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de afbraakwerken van de brug over de E40 in Bertem. Daardoor moet het verkeer op de Tervuursesteenweg sinds Nieuwjaar omrijden. Dit weekend zal de hinder nog groter zijn, dan wordt de brug van 1500 ton weggehaald. En dat zijn spectaculaire werken. "Normaal gezien als wij een brug boven een snelweg afbreken, dan doen wij dat ter plaatse. Dan vallen er brokstukken op een zandbed onder die brug", zegt Anton De Coster van Agentschap Wegen en Verkeer. "Dat kunnen we hier niet, omdat het zo'n grote brug is. Dus we snijden de brug in twee eigenlijk. We tillen die brugdelen op en we rijden die naar een terrein langs de snelweg, waar we ze dan de komende weken verder zullen afbreken."

Vanaf zaterdagavond 20 uur tot zondagmiddag 14 uur wordt de E40 volledig afgesloten in beide rijrichtingen, de op- en afritten gaan dan ook dicht. Ook de rest van het weekend zal al het verkeer over één versmalde rijstrook moeten. Vanaf vrijdagavond blijf je er dus best weg. "We adviseren de mensen om de E40, maar ook de omleidingsweg de gewestweg N2, zo weinig mogelijk te gebruiken het komend weekend. Voor verplaatsingen tussen Luik en Brussel gebruik je best zo veel mogelijk de alternatieven", adviseert Anton De Coster. "Vermijd dus zo veel mogelijk om de wagen te gebruiken op die as."

Hou vanaf zaterdagavond tot zondagnamiddag rekening met grote hinder op de Leuvensesteenweg in Nossegem en het kruispunt met de Mechelsesteenweg. Vanaf maandagochtend kan het verkeer dan opnieuw over vier versmalde rijstroken rijden. De nieuwe brug wordt naast de snelweg gemonteerd, en pas in september op zijn plaats gezet.