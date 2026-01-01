32.000 verloren voorwerpen op Brussels Airport in 2025: “Groot deel gaat naar goede doelen”

Ingecheckte bagage die verloren raakt, wordt door de luchtvaartmaatschappijen behandeld, maar voor alle andere verloren voorwerpen kunnen passagiers terecht bij het Lost & Found-team. Elk item wordt geregistreerd, waarna het team probeert de eigenaar te identificeren om het terug te bezorgen.

Twee derde van de verloren voorwerpen aan de veiligheidscontrole

Hoewel op veel plaatsen in de luchthaven items worden teruggevonden, vergeten passagiers twee derde van alle verloren voorwerpen aan de veiligheidscontrole. Daarom blijft Brussels Airport in deze zone inzetten op sensibilisering, zodat reizigers hun bakjes grondig nakijken vooraleer ze hun reis verderzetten. In 2025 werden 31.861 voorwerpen geregistreerd. Het gaat vooral om kledingstukken, identiteitsdocumenten en juwelen. Bijna een kwart (23%) komt terug bij de eigenaar terecht. Het gaat vooral om laptops, identiteitsdocumenten en niet ingecheckte bagage, omdat deze vaak makkelijker te identificeren zijn.

Brussels Airport roept passagiers op om hun verloren voorwerpen altijd te melden via de website. Teruggevonden items worden maximaal zes maanden bewaard. Officiële documenten zoals identiteitskaarten en paspoorten worden na één maand overgedragen aan de federale politie, daarna kunnen ze niet meer worden opgehaald.

Niet-opgehaalde voorwerpen krijgen een tweede leven via goede doelen

Heel wat voorwerpen die langer dan zes maanden bij Lost & Found blijven liggen een tweede leven. Zo werkt de luchthaven samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) om gevonden kledingstukken aan daklozen te schenken. Elektronische toestellen die niet worden opgehaald gaan naar Close The Gap, een vzw die gebruikte elektronica schenkt aan sociale, medische en educatieve initiatieven. In 2025 doneerde Brussels Airport 265 gsm’s, 243 tablets en 156 laptops.

Grote ongeopende verpakkingen en vloeistoffen die niet door de veiligheidscontrole mogen (zoals shampoo, deodorant of flessen), worden gedoneerd aan de lokale OCMW’s. In 2025 ging het om maar liefst 16.440 kg aan producten.

Andere items, zoals riemen of brillen, worden verwerkt en verkocht via een veilinghuis. In 2025 werden onder meer rolstoelen, powerbanks, opladers, krukken en zaklampen geschonken aan een vereniging uit Steenokkerzeel die hulp biedt aan Oekraïne.