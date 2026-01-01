58 banen op de tocht bij IBM, vakbonden boos: “Geen noodzaak tot ontslagen”

Vlak voor het weekend kondigde de directie van IBM een nieuw transformatieprogramma aan waarbij het technologiebedrijf 10 procent van het personeel in ons land wil afbouwen. De afvloeiingen zouden vooral vallen op de hoofdzetel, pal op de grens van Zaventem en Haren. Volgens IBM is er nood aan een hogere productiviteit en een sterkere kostenbeheersing om competitief te blijven. Om dat te bereiken wil IBM onder meer activiteiten verder concentreren in landen met lagere loonkosten en personeel afbouwen.

“Er is geen noodzaak om over te gaan tot collectieve ontslagen om economische redenen. IBM heeft in ons land de voorbije vier jaar een winst van 80 miljoen euro kunnen realiseren”, klinkt het bij de vakbonden. “In iets meer dan 15 jaar tijd zakte IBM van ruim 2.000 werknemers in ons land naar amper 500 vandaag. We vragen duidelijke en duurzame toekomstperspectieven voor een bedrijf waar de werkzekerheid ver zoek is. We zullen alles in het werk stellen om het aantal jobs maximaal te vrijwaren.”

De ontslagronde is gepland in het tweede kwartaal van dit jaar. De komende weken is sociaal overleg gepland. “Daar gaan we zowel de collega’s die bedreigd worden als de arbeidsomstandigheden van wie blijft verdedigen”, besluiten de vakbonden.