Brussels Airport innoveert in de farmalogistiek

Brussels Airport pioniert in farmalogistiek: "Tijdkritische en temperatuurgevoelige medische behandelingen"

Brussels Airport werkt mee aan een uniek project waarbij wekelijks testzendingen voor precisietherapieën voor onder andere kanker en zeldzame aandoeningen naar de Texaanse stad Dallas worden verzonden. De zendingen maken deel uit van het Precision Therapy Logistics Gateway-project. Na een analyse van de zendingen wil Brussels Airlines een internationaal erkende standaard ontwikkelen voor het luchttransport van deze behandelingen.

Met 45.000 vierkante meter aan tempratuurgecontrontoleerde opslagruimte staat Brussels Airport aan de top van de farmalogistiek. Met het Precision Therapy Logistics Gateway-project. Wil de luchthaven zijn positie verstevigen als farmahub, door in te zetten op de tempratuur- en tijdgevoelige precisietherapieën. "Precisietherapieën zijn op maat gemaakte therapieën voor mensen met bepaalde kanker, een bepaalde auto-imuunziektes of zeldzame ziektes", legt Isabelle François, de projectleider uit. "Ze bestaan uit 4 grote therapieën celtherapie, gentherapie, radioligandtherapie en tissue-engineering."

Omdat de precisietherapieën individueel, tijd- en tempratuurgevoelig zijn, is er geen marge om fouten te maken. De testzendingen worden dan ook nauwkeurig opgevolgd. "Je moet je inbeelden dat de precisietherapieën vaak als laatste redmiddel worden ingezet. We voeren de behandelingen uit van van het universitair ziekenhuis Antwerpen naar een labo in Dallas", zegt François. "We volgen de testzendingen nauwgezet op: Hoe zit het met de temperatuur? Hoe lang doen ze er over? Zijn er bepaalde plaatsen of formaliteiten waar dat de zendingen blijven stilstaan en wat kunnen we daaruit leren?"

De bedoeling is om na een analyse van de testzendingen een internationale standaard op te zetten voor het luchttransport van precisietherapieën. Daarnaas onderzoekt de luchthaven de mogelijkheid om een gespecialiseerd logistiek centrum op te zetten voor precisiebehandelingen.

