Tijdens Stameneepraat graaft Asse in caféverleden

Vandaag zitten een aantal Assenaren samen in Hopcafé Lazarus om er herinneringen op te halen aan het rijke Assese caféleven, van de Crazy Pub tot de Bonten Os. De cultuurdienst van de gemeente gaat samen met heemkundige kring Ascania op zoek naar hilarische anekdotes uit het rijke caféverleden van de Randgemeente.

De heemkundige kring heeft alle café's - en dat zijn er heel wat - die Asse ooit had geplot op een kaart. Tijdens Erfgoeddag 2026 zal de gemeente een wandeling presenteren langs heel wat van de cafés van weleer. De anekdotes en foto's van Assenaren zullen de wandeling kleuren.

Woensdag zie je een verslag van Stameneepraat in Over de Rand.