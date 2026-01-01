AZORG haalt 3D-printing naar de werkvloer: “Oplossingen op maat voor efficiëntere zorg”

Productontwikkelaar PrintPlace, dat ook een vestiging heeft in Machelen, opent zijn nieuwe hoofdkwartier op de AZORG-campus langs de Moorselbaan in Aalst. “We ontwikkelden de voorbije jaren enkele maatwerkoplossingen voor diensten zoals Cardiologie en Vaatheelkunde. Door fysiek aanwezig te zijn binnen AZORG, kunnen we dat traject nu samen met de zorgverleners doorlopen, in rechtstreeks overleg en vlakbij de patiënt”, klinkt het bij Wesly Jacobs van PrintPlace.

Het gaat om een unicum in het Belgische zorglandschap, waarmee AZORG zich positioneert als pionier op het vlak van medische 3D-printing. Een eerste tastbaar resultaat van de aanpak is een nieuwe geleidingstool voor prostaatpuncties die PrintPlace samen met AZORG ontwikkelt, met als doel nauwkeuriger, efficiënter en patiëntvriendelijker te werken. Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van hulpmiddel ontwikkeld dat een meerwaarde biedt in het operatiekwartier en bij orthopedische procedures.

AZORG wil met de samenwerking bewust een cultuur creëren waarin innovatie vanop de zorgvloer kan ontstaan. “Wat dit project zo uniek maakt, is dat we 3D-printing niet vanop afstand doen, maar samen met de mensen op de werkvloer. Zo ontstaan oplossingen die écht aansluiten bij de dagelijkse praktijk en direct voordeel bieden voor patiënten. Door oplossingen op maat maken we de zorg efficiënter”, besluit Frank Staelens, directeur Zorginnovatie bij AZORG.