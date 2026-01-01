AZORG zet een belangrijke stap in zorginnovatie door 3D-printing structureel te verankeren binnen het ziekenhuis.

AZORG haalt 3D-printing naar de werkvloer: “Oplossingen op maat voor efficiëntere zorg”

AZORG zet een belangrijke stap in zorginnovatie door 3D-printing structureel te verankeren binnen het ziekenhuis. Met de vestiging van PrintPlace op campus Moorselbaan in Aalst wordt 3D-printing letterlijk naar de werkvloer van het ziekenhuis gehaald. Artsen en verpleegkundigen kunnen er met concrete vragen aankloppen en samen oplossingen op maat ontwikkelen, testen en verfijnen.

Productontwikkelaar PrintPlace, dat ook een vestiging heeft in Machelen, opent zijn nieuwe hoofdkwartier op de AZORG-campus langs de Moorselbaan in Aalst. “We ontwikkelden de voorbije jaren enkele maatwerkoplossingen voor diensten zoals Cardiologie en Vaatheelkunde. Door fysiek aanwezig te zijn binnen AZORG, kunnen we dat traject nu samen met de zorgverleners doorlopen, in rechtstreeks overleg en vlakbij de patiënt”, klinkt het bij Wesly Jacobs van PrintPlace.

Het gaat om een unicum in het Belgische zorglandschap, waarmee AZORG zich positioneert als pionier op het vlak van medische 3D-printing. Een eerste tastbaar resultaat van de aanpak is een nieuwe geleidingstool voor prostaatpuncties die PrintPlace samen met AZORG ontwikkelt, met als doel nauwkeuriger, efficiënter en patiëntvriendelijker te werken. Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van hulpmiddel ontwikkeld dat een meerwaarde biedt in het operatiekwartier en bij orthopedische procedures.

AZORG wil met de samenwerking bewust een cultuur creëren waarin innovatie vanop de zorgvloer kan ontstaan. “Wat dit project zo uniek maakt, is dat we 3D-printing niet vanop afstand doen, maar samen met de mensen op de werkvloer. Zo ontstaan oplossingen die écht aansluiten bij de dagelijkse praktijk en direct voordeel bieden voor patiënten. Door oplossingen op maat maken we de zorg efficiënter”, besluit Frank Staelens, directeur Zorginnovatie bij AZORG.

Meest bekeken

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout
Onderwijs

Pajottegem hertekent gemeentelijk schoolaanbod: kleuterschool Leerbeek sluit, fusie in Herhout

vrij 16 jan
De steunmuur van een waterbuffer is ingestort.
Mobiliteit

Steunmuur waterbuffer stort in in Grimbergen: "Tienduizenden liters water weggestroomd"

Fietssnelwegen vergemakkelijken de verbinding tussen de Rand en de hoofdstad.
Mobiliteit

Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

don 15 jan
De plannen voor de Nieuwelaan worden aangepast
Mobiliteit
Groen

Meise stuurt ontwerp Nieuwelaan bij: "Geluisterd naar de bezorgdheden uit het openbaar onderzoek"

don 15 jan
Ongeruste boeren blokkeren opnieuw rotonde aan Brucargo
Economie
Mobiliteit

Ongeruste boeren blokkeren opnieuw rotonde aan Brucargo: “We gaan door tot zaterdag”

Meer nieuws uit de regio

Tom Vrijders stopt met coaching A-team na 5 jaar
Sport

Tom Vrijders stopt na 5 jaar als coach van BC Asse-Ternat: "Zware beslissing"

zon 11 jan
De kruin van een boom
Groen
Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand wordt nog groener: 1,2 miljoen euro voor 7 projecten

vrij 26 dec
Een werkman in fluorescerende jas kijkt weg van de lens en overziet de werken.
Mobiliteit

Steenweg in Asse-centrum opnieuw in beide richtingen open: "Voor het bouwverlof"

vrij 19 dec
Sport
Samenleving

Sportsite Waalborre in Asse zit in nieuw jasje: “Meer comfort en beleving voor bezoekers”

woe 17 dec
Politiek

Asse investeert ondanks budgettaire krapte: "Gevolg van investeringen uit vorige legislatuur"

din 16 dec