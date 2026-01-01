Ongeruste boeren blokkeren opnieuw rotonde aan Brucargo: “We gaan door tot zaterdag”

Ongeruste boeren blokkeren opnieuw rotonde aan Brucargo

Het boerenprotest dat gisteravond opnieuw uitbrak aan de rotonde van Brucargo in Melsbroek, gaat door tot en met zaterdagochtend. De boeren voeren zogeheten filterblokkades uit. Vrachtwagens en wagens kunnen doorrijden, maar niet zonder vertraging. Ook in de ruimere omgeving is er verkeershinder.

Enkele tientallen boeren verzamelden gisteravond aan de rotonde van de vrachtluchthaven Brucargo in Melsbroek en dat al voor de tweede keer deze week. Met het protest richten de landbouwers zich tegen het Mercosur-handelsakkoord. De actie is gepland over een periode van drie dagen en kan volgens de organisatoren uitgroeien tot een samenkomst van ongeveer 200 tractoren.

De boeren voeren zogeheten filterblokkades uit aan de rotonde. Daarover zijn vooraf afspraken gemaakt met politie en luchthavenautoriteiten. “Die afspraken zijn gemaakt om de hinder te beperken en de actie ordelijk te laten verlopen”, klinkt het. “Vrachtwagens kunnen het terrein verlaten, maar niet zonder vertraging. Voor personeel blijft het in- en uitrijden mogelijk.”

Het vrachtverkeer op Brussels Airport ondervindt daardoor wel vertraging, het passagiersverkeer blijft ongemoeid. De verkeershinder is in de ruime omgeving merkbaar. “Ook op de Luchthavenlaan in Vilvoorde en aan het op- en afrittencomplex van de E40 en E19 ter hoogte van Brucargo wordt hinder verwacht”, laat de politiezone VIMA weten. “We houden tot zaterdagochtend rekening met verstoorde verkeersstromen.”

