Sfeer op Paradise City
© Maryan Sayd

Paradise City lost eerste namen en strikt De Jeugd van Tegenwoordig

Muziekfestival Paradise City in Perk strikt onder andere De Jeugd van Tegenwoordig, Floating Points, Job Jobse en Modeselektor voor de 11de editie van het festival op het groene domein van Kasteel Ribeaucourt. Van 26 tot en met 28 juni vloeien elektronische muziek en aandacht voor de ecologische voetafdruk er opnieuw samen. De festivalorganisatie maakt de eerste 26 artiesten bekend die er zullen optreden.

Onder de eerste 26 aangekondigde artiesten bevinden zich enkele grote iconen uit de dance scene. Richie Hawtin, een van de oorspronkelijke architecten van techno, staat naast Modeselektor, de Berlijnse buitenbeentjes die clubmuziek al jaren voorbij haar grenzen duwen. Een overzicht van de artiesten vind je op de website van het festival.

Wat alvast duidelijk is: de muzikale lijn voor 2026 is breed, zorgvuldig en gelaagd. Paradise City bouwt opnieuw een traject op dat meebeweegt met het ritme van de dag. Van diepe, hypnotische sessies in de namiddag tot meer high-energy sets wanneer de avond valt. De line-up brengt internationaal toptalent samen uit het volle spectrum van de moderne dance scene, met een mix van scene legends en nieuwe helden die hun moment opeisen.

Thema: Beneath The Surface

De 11de editie van Paradise City staat in het teken van Beneath The Surface: een uitnodiging om verder te kijken dan wat zich op het eerste gezicht aandient. "Paradise City ontvouwt zich laag per laag: in de muziek, in de scenografie, in ontmoetingen die ontstaan tussen sets door. Onder de oppervlakte van beats en licht leeft iets stillers maar voelbaars: verbinding, zorg en aandacht voor detail. Dat vertaalt zich in nieuwe ervaringen, verborgen plekken, aangepaste stages en scenografie die inspeelt op omgeving en tijdstip," klinkt het.

Meest bekeken

Boeren protesteren tegen het Mercosur-handelsakkoord
Economie
Mobiliteit

Boze boeren blokkeren op- en afrittencomplex in Ternat: “Kijk eerst naar Belgische producten”

BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

zon 11 jan
Atousa en haar papa proberen te tevergeefs familie in Iran te bereiken
Samenleving

Beerselse Atousa over protesten in haar thuisland Iran: “De wereld moet weten wat daar gebeurt”

Barry Callebaut
Justitie

Zes maanden cel voor ex werknemer Barry Callebaut voor downloaden vertrouwelijke documenten

De politie is op zoek naar deze man die betrapt werd op voyeurisme in de damestoiletten van het treinstation in Liedekerke
Justitie

Opsporingsbericht: politie zoekt man die gluurde in damestoiletten station Liedekerke

Meer nieuws uit de regio

Boze boeren blokkeren de cargozone van Brussels Airport
Economie

Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

din 13 jan
In Steenokkerzeel strooien gemeentearbeiders manueel zout
Samenleving

Net nu is de strooiwagen van Steenokkerzeel stuk: "Wegen manueel ijsvrij houden"

maa 5 jan
Influencer Stien Edlund moet even bekomen na de frisse duik
Jeugd
Sport

Influencer Stien Edlund neemt frisse duik tijdens verkenning Turbo Crossparcours

zon 21 dec
Kampenhout Sas met zwembad
Politiek

Meerjarenplannen Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Kampenhout: doorgaan op hetzelfde elan

vrij 19 dec
Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier
Samenleving

Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier: “Niet meer sleuren met vaten"

zat 13 dec