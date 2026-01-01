Paradise City lost eerste namen en strikt De Jeugd van Tegenwoordig

Onder de eerste 26 aangekondigde artiesten bevinden zich enkele grote iconen uit de dance scene. Richie Hawtin, een van de oorspronkelijke architecten van techno, staat naast Modeselektor, de Berlijnse buitenbeentjes die clubmuziek al jaren voorbij haar grenzen duwen. Een overzicht van de artiesten vind je op de website van het festival.

Wat alvast duidelijk is: de muzikale lijn voor 2026 is breed, zorgvuldig en gelaagd. Paradise City bouwt opnieuw een traject op dat meebeweegt met het ritme van de dag. Van diepe, hypnotische sessies in de namiddag tot meer high-energy sets wanneer de avond valt. De line-up brengt internationaal toptalent samen uit het volle spectrum van de moderne dance scene, met een mix van scene legends en nieuwe helden die hun moment opeisen.

Thema: Beneath The Surface

De 11de editie van Paradise City staat in het teken van Beneath The Surface: een uitnodiging om verder te kijken dan wat zich op het eerste gezicht aandient. "Paradise City ontvouwt zich laag per laag: in de muziek, in de scenografie, in ontmoetingen die ontstaan tussen sets door. Onder de oppervlakte van beats en licht leeft iets stillers maar voelbaars: verbinding, zorg en aandacht voor detail. Dat vertaalt zich in nieuwe ervaringen, verborgen plekken, aangepaste stages en scenografie die inspeelt op omgeving en tijdstip," klinkt het.