Barry Callebaut

Zes maanden cel voor ex werknemer Barry Callebaut voor downloaden vertrouwelijke documenten

Een voormalige werknemer van chocoladeproducent Barry Callebaut is veroordeeld tot 6 maanden cel voor misbruik van vertrouwen. De man downloadde vlak voor zijn overstap naar een concurrent duizenden vertrouwelijke bestanden, maar volgens de rechtbank is er geen bewijs dat er geheime documenten werden doorgespeeld aan derden.

De beklaagde werkte al ruim twintig jaar voor Barry Callebaut NV, toen hij eind 2021 ontslag nam en overstapte naar een concurrerend bedrijf. Bij de chocoladeproducent gingen de alarmbellen af toen bleek dat de man in een computerzaak in Liedekerke bijna twintigduizend bestanden had gedownload uit de cloud. “Onze cliënt was daar inderdaad erg van geschrokken”, klonk het bij de advocaat van Barry Callebaut NV, op het proces in de rechtbank van Brussel. “Eerst door de plotse overstap én nog meer door dat downloaden.”

De verdachte verklaarde dat hij vooral familiefoto’s en belastingaangiftes wilde recupereren, maar volgens zijn voormalige werkgever had de man ook recepten en marketingstrategieën gedownload. Het bedrijf vreesde dan ook dat de man de vertrouwelijke documenten zou doorspelen aan zijn nieuwe werkgever. De man gaf uiteindelijk de USB-stick af waarop hij de bestanden had gedownload, maar bij nazicht bleken er zo’n 13.000 documenten gewist te zijn.

Het parket van Halle-Vilvoorde vervolgde de man niet voor heling, want volgens de openbaar aanklager was er geen enkel bewijs dat de beklaagde de bestanden met iemand had gedeeld. De parketmagistraat eiste wel 1 jaar cel voor misbruik van vertrouwen.

"Geen misbruik"

Volgens de verdediging is er geen sprake van kwade wil bij de beklaagde. “Mijn cliënt heeft nooit de bedoeling gehad misbruik te maken van die bestanden, niet voor zichzelf en niet voor zijn nieuwe werkgever”, stelde de advocaat van de beklaagde. “Mijn cliënt vreesde dat hij de bestanden niet meer zou terugkrijgen voor hij was overgestapt naar het andere bedrijf en nam daarom het initiatief om die bestanden vanuit de cloud te downloaden.”

De advocaat van de beklaagde benadrukte op het proces dat de vertrouwelijke documenten van Barry Callebaut NV nooit bij zijn nieuwe werkgever waren terechtgekomen. “Zijn werkgever heeft formeel verklaard dat ze nooit enige kennis hebben gekregen van die bestanden. Meteen na het downloaden heeft hij een selectie gemaakt en zo’n 13.000 bestanden gewist. Wat overbleef, stond op de usb-stick die hij heeft terugbezorgd”, aldus de advocaat, die pleitte voor een straf met probatie-uitstel.

Ook de rechtbank vond geen bewijs van het doorspelen van vertrouwelijke documenten, maar veroordeelde de beklaagde wel voor misbruik van vertrouwen. Hij kreeg een effectieve celstraf van 6 maanden cel opgelegd en moet een boete van 2.000 euro betalen. Barry Callebaut NV krijgt een symbolische schadevergoeding van 1euro toegekend.

Meest bekeken

Boeren protesteren tegen het Mercosur-handelsakkoord
Economie
Mobiliteit

Boze boeren blokkeren op- en afrittencomplex in Ternat: “Kijk eerst naar Belgische producten”

BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

zon 11 jan
Atousa en haar papa proberen te tevergeefs familie in Iran te bereiken
Samenleving

Beerselse Atousa over protesten in haar thuisland Iran: “De wereld moet weten wat daar gebeurt”

Barry Callebaut
Justitie

Zes maanden cel voor ex werknemer Barry Callebaut voor downloaden vertrouwelijke documenten

De politie is op zoek naar deze man die betrapt werd op voyeurisme in de damestoiletten van het treinstation in Liedekerke
Justitie

Opsporingsbericht: politie zoekt man die gluurde in damestoiletten station Liedekerke

Meer nieuws uit de regio

Nederhem
Cultuur
Samenleving

Stad Halle onderzoekt bouw evenementenhal op site Nederhem: "Op maat van Halse verenigingen"

Een Halse carnvalsgroep voert hun act op tijdens 'Halle op Losse Schroeven'
Cultuur
Samenleving

'Halle op losse schroeven' kiest beste carnavalshit en -performance

maa 12 jan
Jongen in elkaar geslagen in Halle
Samenleving

Jongen van 17 in elkaar geslagen in Halle omdat hij pizza niet wil afgeven

zat 10 jan
Boeren blokkeerden vandaag de buitenring tussen Halle en Ittre
Mobiliteit
Samenleving

Boerenprotest tegen MERCOSUR blokkeert buitenring tussen Halle en Ittre

vrij 9 jan
De Lijn verbreekt het contract met de busmaatschappij die zonder geldigde verzekering leerlingen vervoerde.
Mobiliteit
Onderwijs

Busmaatschappij is contract met De Lijn kwijt na leerlingenvervoer zonder verzekering: "Adequaat gereageerd"

don 8 jan