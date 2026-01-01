Zes maanden cel voor ex werknemer Barry Callebaut voor downloaden vertrouwelijke documenten

De beklaagde werkte al ruim twintig jaar voor Barry Callebaut NV, toen hij eind 2021 ontslag nam en overstapte naar een concurrerend bedrijf. Bij de chocoladeproducent gingen de alarmbellen af toen bleek dat de man in een computerzaak in Liedekerke bijna twintigduizend bestanden had gedownload uit de cloud. “Onze cliënt was daar inderdaad erg van geschrokken”, klonk het bij de advocaat van Barry Callebaut NV, op het proces in de rechtbank van Brussel. “Eerst door de plotse overstap én nog meer door dat downloaden.”

De verdachte verklaarde dat hij vooral familiefoto’s en belastingaangiftes wilde recupereren, maar volgens zijn voormalige werkgever had de man ook recepten en marketingstrategieën gedownload. Het bedrijf vreesde dan ook dat de man de vertrouwelijke documenten zou doorspelen aan zijn nieuwe werkgever. De man gaf uiteindelijk de USB-stick af waarop hij de bestanden had gedownload, maar bij nazicht bleken er zo’n 13.000 documenten gewist te zijn.

Het parket van Halle-Vilvoorde vervolgde de man niet voor heling, want volgens de openbaar aanklager was er geen enkel bewijs dat de beklaagde de bestanden met iemand had gedeeld. De parketmagistraat eiste wel 1 jaar cel voor misbruik van vertrouwen.

"Geen misbruik"

Volgens de verdediging is er geen sprake van kwade wil bij de beklaagde. “Mijn cliënt heeft nooit de bedoeling gehad misbruik te maken van die bestanden, niet voor zichzelf en niet voor zijn nieuwe werkgever”, stelde de advocaat van de beklaagde. “Mijn cliënt vreesde dat hij de bestanden niet meer zou terugkrijgen voor hij was overgestapt naar het andere bedrijf en nam daarom het initiatief om die bestanden vanuit de cloud te downloaden.”

De advocaat van de beklaagde benadrukte op het proces dat de vertrouwelijke documenten van Barry Callebaut NV nooit bij zijn nieuwe werkgever waren terechtgekomen. “Zijn werkgever heeft formeel verklaard dat ze nooit enige kennis hebben gekregen van die bestanden. Meteen na het downloaden heeft hij een selectie gemaakt en zo’n 13.000 bestanden gewist. Wat overbleef, stond op de usb-stick die hij heeft terugbezorgd”, aldus de advocaat, die pleitte voor een straf met probatie-uitstel.

Ook de rechtbank vond geen bewijs van het doorspelen van vertrouwelijke documenten, maar veroordeelde de beklaagde wel voor misbruik van vertrouwen. Hij kreeg een effectieve celstraf van 6 maanden cel opgelegd en moet een boete van 2.000 euro betalen. Barry Callebaut NV krijgt een symbolische schadevergoeding van 1euro toegekend.