De Lijn verbreekt het contract met de busmaatschappij die zonder geldigde verzekering leerlingen vervoerde.

Busmaatschappij is contract met De Lijn kwijt na leerlingenvervoer zonder verzekering: "Adequaat gereageerd"

De Lijn heeft drieëndertig contracten verbroken met een busmaatschappij uit de regio. In november vorig jaar legden de politiezones Zennevallei, Dilbeek en Pajottenland beslag op acht bussen voor leerlingenvervoer die zonder geldige verzekering reden. De firma kreeg de tijd om de nodige stappen te zetten, maar deed dat niet volgens Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder niet.

In november vorig jaar neemt de politie acht bussen van de maatschappij in beslag nadat uit een controle lijkt dat de bussen zonder geldige verzekering op de baan zijn. Annick De Ridder is niet te spreken over de busmaatschappij die zonder geldige verzekering leerlingen vervoerde. "Ik betreur dat enorm. De Lijn heeft naar mijn aanvoelen adequaat gereageerd door ze ook voor de toekomst uit te sluiten en door ook de contracten via een noodprocedure over te dragen aan andere exploitanten", zegt De Ridder. "Achter de schermen zijn we bezig met hoe we beter toegang kunnen hebben om makkelijker vinger aan de pols te houden voor diegenen die er de kantjes aflopen."

Een platform waarop De Lijn de verzekeringsbewijzen van onderaannemers kan opvolgen, behoort tot de mogelijkheden. Vorig jaar heeft De Lijn al eens toegang tot de databank van Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen gevraagd. "Men heeft toen gezegd, dat er geen enkele wettelijke bepaling die De Lijn het recht verleent om toegang te verlenen tot de gegevens van het DIV", zegt De Ridder. "Dat lijkt ons wel een goede oplossing, dus we nemen dat verder op. De vraag is gesteld. De vraag is natuurlijk of dat juridische mogelijk gemaakt kan worden."

