Ring-reeks ‘Tussen Velden en Verhalen’ trekt naar cultuurcentrum Baljuwhuis in Galmaarden

In 'Tussen Velden en Verhalen' mag je je verwachten aan een roadtrip langs de mooiste plekken van Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen, Bever, Pajottegem, Roosdaal, Ternat en Lennik. Onderweg vertellen Pajotten boeiende en ook pakkende verhalen. De film werd in oktober voor het eerst getoond in Het Koetshuis in Roosdaal.

Het Pajottenland is het land van Bruegel, Brabantse trekpaarden, lambiek en wilde gisten, van kastelen, watermolens en vierkantshoeves. ‘Tussen Velden en Verhalen’ was een groot succes, kende heel wat belangstelling en werd daarom in een film gegoten. De reeks kwam tot stand dankzij Europese steun.