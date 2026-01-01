De film over 'Tussen Velden en Verhalen' is op 8 februari te zien in het Baljuwhuis in Galmaarden

Ring-reeks ‘Tussen Velden en Verhalen’ trekt naar cultuurcentrum Baljuwhuis in Galmaarden

Op dinsdag 3 februari kan je in het Baljuwhuis in Galmaarden, een deelgemeente van Pajottegem, gaan kijken naar ‘Tussen Velden en Verhalen: het Pajottenland.’ Dat is de film die gemaakt is op basis van de achtdelige reeks die Ring afgelopen zomer maakte en uitzond.

In 'Tussen Velden en Verhalen' mag je je verwachten aan een roadtrip langs de mooiste plekken van Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen, Bever, Pajottegem, Roosdaal, Ternat en Lennik. Onderweg vertellen Pajotten boeiende en ook pakkende verhalen. De film werd in oktober voor het eerst getoond in Het Koetshuis in Roosdaal.

Het Pajottenland is het land van Bruegel, Brabantse trekpaarden, lambiek en wilde gisten, van kastelen, watermolens en vierkantshoeves. ‘Tussen Velden en Verhalen’ was een groot succes, kende heel wat belangstelling en werd daarom in een film gegoten. De reeks kwam tot stand dankzij Europese steun.

