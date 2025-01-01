Eerste meerjarenplanning van Pajottegem is klaar: “Financiën in evenwicht als gevolg van schaalvoordelen door fusie”

Het bestuur erkent dat er financiële uitdagingen zijn, maar leefbaarheid en warmte in de dorpen blijven in deze legislatuur centraal staan. Pajottegem houdt vast aan stabiele belastingsvoeten: de aanvullende personenbelasting blijft 7,3% en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven op het laagste niveau.

Investeren in 12 dorpen

“Elk dorp krijgt investeringen die de dorpsidentiteit versterken en ruimte geven aan verenigingen en buurten”, klinkt het in het meerjarenplan. Met een totaalbudget van 47 miljoen euro worden verschillende projecten gerealiseerd. Zo wordt in Oetingen het dorpscentrum heringericht en komt er extra parkeerruimte voor de bibliotheek en de academie. In Kester gaat het geld naar een nieuwe dorpszaal en naar de herstelling van de kerktoren. In Gooik wordt het lokaal dienstencentrum aangepakt en wordt de cultuurschuur gemoderniseerd. In Galmaarden ligt de focus op de vernieuwde kerk en de heraanleg van het kerkplein. In Herfelingen komt een nieuw schoolgebouw met een speeltuin. In Strijland wordt de kerk omgevormd tot een cultureel centrum. In Herne komt een nieuw dorpspark en in Tollembeek een nieuw gemeenschapscentrum.

Daarnaast wordt 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in jeugd-, sport- en cultuurinfrastructuur en duurzame gebouwen.

Participatie via ‘Dorpsmakers’

Bedoeling is om de volgende jaren via ‘Dorpsmakers’ dorpsraden inspraak en budget te geven om lokale projecten te realiseren. Daarnaast ligt de focus op inclusie en activering, met extra aandacht voor langdurig werklozen. Het bestuur benadrukt daarnaast het belang van burenbemiddeling en een breed aanbod aan seniorenactiviteiten.

Mobiliteit en veiligheid

Het meerjarenplan stelt als doel te investeren in nieuwe fietspaden, parkeerplannen per dorpskern en wegen- en rioleringswerken. Ook de Volle Gaas-fietsroute richting Brussel wordt verder uitgebouwd. De gemeente blijft inzetten op buurtpreventie, wijkwerking en mobiele camerabewaking met het oog op het versterken van de veiligheid.

Milieu en landbouw: nieuwe landbouwraad

Wat betreft milieu wil Pajottegem inzetten op afvalreductie, een streng zwerfvuilbeleid, bosuitbreiding in Paddenbroek en natuurbegraafplaatsen. Om in te spelen op wat er leeft rond landbouw in gemeente wordt een nieuwe landbouwraad in het leven geroepen. De lokale economie wordt ondersteund via koop-lokaalacties, netwerkmomenten voor ondernemers en de keuze voor lokale leveranciers bij gemeentelijke aankopen.

Cultuur: twee nieuwe bibliotheken

Voor cultuur en vrije tijd opent Pajottegem twee nieuwe bibliotheken en twee kunstacademies. Via een hybride systeem blijven bibliotheekdiensten toegankelijk in Herne. Wat betreft onderwijs volgen investeringen in lokale scholen en in betaalbare buitenschoolse opvang.

Financiën: schaalvoordelen

“Het meerjarenplan vraagt aanzienlijke investeringen, maar Pajottegem kiest er bewust voor om de lokale belastingen niet te verhogen. De aanvullende personenbelasting blijft 7,3 procent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing 895. Dankzij efficiënt werken, slimme keuzes en schaalvoordelen uit de fusie blijven de financiën gezond en evenwichtig”, klinkt het in het meerjarenplan.