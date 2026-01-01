Twee Olympiërs op TRAIL60 in Pajottegem: "Lokaal inzet voor de strijd tegen mucoviscidose"

Op zondag 29 maart vindt de eerste editie van de sponsorloop TRAIL60 plaats. Deelnemers laten zich sponsoren en lopen of wandelen 10, 20, 42 of 60 kilometer. Organisatoren de Mucovereniging en vzw Samen Bewegen Voor Adem willen zo sport en solidariteit samenbrengen. "Dit evenement is een van onze grote activiteiten die in 2026 worden georganiseerd ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Mucovereniging", zegt algemeen directeur van de Mucovereniging Stefan Joris.

Burgemeester van Pajottegem Kris Poelaert is fier dat dergelijke solidariteitsacties plaatsvinden in de gemeente. "Herne, en bij uitbreiding Pajottegem, heeft al enkele jaren een heel sterke verbondenheid met de vzw Samen Bewegen Voor Adem, die zich lokaal inzet voor de strijd tegen mucoviscidose", zegt Poelaert. "Ons engagement is geen slogan, het is iets wat we doen, iets wat we voelen en wat zich in talrijke acties weerspiegelt. Dat TRAIL60 hier in Pajottegem plaatsvindt sluit dan ook perfect aan bij ons engagement, we vinden het een hele eer om bij te kunnen dragen aan dit hoopvolle project."

De inschrijvingen gaan aan een rotvaart. Al 130 teams, goed voor meer dan 600 deelnemers, hebben zich ingeschreven. Ook Olympiërs Noor Vidts en Jorre Verstraeten gaan de uitdaging aan. "We zijn heel blij dat ze op dit engagement hebben toegezegd", zegt Stefan Joris. "Zij stralen veerkracht en doorzettingsvermogen uit in moeilijke omstandigheden, eigenschappen die ook de 1397 mensen met mucoviscidose in België elke dag nodig hebben in hun strijd met de ziekte." Inschrijven kan nog tot en met 15 maart.