protest verhuis De Vlinder Pajottegem

Pajottegem overweegt verhuis in plaats van fusie voor GBS De Vlinder, ouders reageren boos: “Verhuis is géén optie”

In Pajottegem blijven veel ouders met schoolgaande kinderen met vragen zitten na een infoavond van vorige maandag en de gemeenteraad van gisteren. Gemeentelijke Basisschool De Vlinder in Herhout zou nu toch niet fuseren met een andere gemeenteschool, maar verhuizen naar Galmaarden.

Twee weken geleden kondigde de gemeente Pajottegem de fusie aan van Gemeentelijke Basisschool De Vlinder in Herhout met een andere gemeenteschool. Burgemeester Poelaert neemt de beslissing naar eigen zeggen niet graag, maar er is een te groot aanbod van scholen in verhouding met het aantal inwoners, vindt het gemeentebestuur.

Tijdens een infomoment vorige maandag voor de ouders van de kinderen van De Vlinder in Herhout schoof het gemeentebestuur een ander scenario naar voren. Daarbij zou De Vlinder tegen september 2027 verhuizen naar de site van Gemeentelijke Basisschool De Ontdekking in Galmaarden. Daar zouden beide scholen afzonderlijk van elkaar blijven opereren met elk een aparte directie.

“Wat betekent dat Basisschool De Vlinder verdwijnt op de huidige locatie en onder eigen entiteitsnummer op de site van De Ontdekking in Galmaarden zal bestaan. In het scenario dat ons is voorgesteld wordt basisschool 1 de kleuterschool en basisschool 2 de lagere school. Welke school dat wordt moet nog bekeken worden”, zegt Annelies Scholaert namens het ouderactiecomité van De Vlinder.

“Zo moet er nog veel bekeken worden. Het stemt ons ongerust als ouder, maar ook als inwoner van Pajottegem dat er geen antwoorden kunnen gegeven worden op vragen die gaan over een beslissing van het gemeentebestuur met een enorme impact op de dorpsbewoners. Het gaat niet alleen over de schoolgemeenschap, maar ook om de omliggende buurten van de scholen. Denk maar aan het mobiliteitsvraagstuk en de sociale cohesie”, zegt Scholaert.

De ouders vinden dat de leerlingen ook bij een verhuis van De Vlinder uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald en zeggen dat alternatieve scenario's te weinig zijn onderzocht, zoals het behoud van de school. Een petitie telt intussen al 1.200 handtekeningen en in heel het dorp hangen protestaffiches. “Voor veel ouders is een verhuis naar een andere school géén optie. De sterktes van GBS De Vlinder zijn onderwijs op maat en kleinschaligheid. Die voordelen zullen in de plannen die voorliggen, verdwijnen”, alsnog Scholaert.

**Ook oppositiepartijen uiten ongenoegen **

Ook de oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang schieten met scherp op het gemeentebestuur. “Het sluiten van scholen is één van de meest ingrijpende beslissingen die een lokaal bestuur kan nemen. Dat doe je niet in stilte, dat doe je niet onder elkaar en zeker niet zonder de gemeenteraad te betrekken,” zegt Rudy Thiebaut, gemeenteraadslid voor N VA Pajottegem. “Dit raakt kinderen, ouders, leerkrachten en hele dorpskernen. Zo’n beslissing verdient een open debat, geen achterkamerpolitiek.”

protest verhuis De Vlinder Pajottegem
