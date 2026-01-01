Jonge regiogenoten van FC Dender EH nemen deel aan bekendste jeugdtornooi van VS: “Een voetbaldroom komt uit”

Bij de U12 van Dender spelen een pak jongens uit onze regio. Ze komen uit Halle, Ternat, Roosdaal en Dilbeek en ook de coaches zijn uit onze regio. "Ik was in shock en ik was superblij toen ik hoorde dat we naar Dallas mogen", zegt speler Gus Cooreman.

Gus en zijn vrienden kunnen het soms nog niet geloven. Van 28 maart tot 5 april trekken ze naar Dallas in Texas voor het meest prestigieuze jeugdtornooi van Amerika. Het was papa Floris uit Dilbeek die met het idee afkwam. Samen met enkele ouders is hij al twee jaar bezig met de organisatie van het buitenlands avontuur. "Mijn broer woont al 30 jaar in Dallas. Hij wist van het tornooi af en spreekt er al jaren over. Je denkt dan dat deelname eraan een verre droom is en dat het nooit zal lukken, maar als je dan ziet dat er bijvoorbeeld ploegen uit Japan naar tornooien hier in Vlaanderen komen, dacht ik: waarom wij niet?”, zegt Floris Van Cauwelaert.

De trip is natuurlijk niet gratis, daarom werden verschillende acties op poten gezet, zoals een spaghettifestijn en een pannenkoekenverkoop. Eén mama verkocht meer dan 160 pakjes pannenkoeken. Dankzij de inzet van een pak mensen komt een voetbaldroom uit. De jongens zullen het onder meer opnemen tegen Mexicaanse en Canadese ploegen. "Ik denk niet dat we gaan winnen, maar we gaan alles geven en vooral genieten", zegt Joolz Vanderhaeghe uit Dilbeek.