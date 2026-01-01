Regen, storm en sneeuw teisteren Africa Eco Race: “Nog nooit meegemaakt”

De afgelopen dagen en weken werd Noord-Afrika geteisterd door regen en stormweer. Vrijdag werd al besloten om de korte proloog te schrappen en het tijdschema van de administratieve en technische controles aan te passen. Zondagnamiddag werd beslist dat de eerste etappe richting Bousaïd geschrapt werd omwille van overvloedige sneeuwval in het Atlasgebergte.

“Dit is heel erg vervelend zowel voor de deelnemers als voor de organisatie, maar je moet je erbij neerleggen”, zegt Koen Wauters. “Ik heb beelden gezien van de passage in het Atlasgebergte. Alles is daar effectief ondergesneeuwd, zowel op het parcours als op de verbindingswegen. We houden ons hart vast dat ook de tweede etappe eronder zou lijden, dat er aanpassingen nodig zijn of in het aller slechtste geval nog een etappe geannuleerd moet worden. Maar goed, dat is nu nog voorbarig.”

De rijdersparade in het centrum van Tanger werd zondagnamiddag ook al geannuleerd omwille van de intense rukwinden. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt in Marokko”, zegt Pascal Feryn. “Het regent zo hard dat de gewone straten niet berijdbaar zijn. Het Atlasgebergte is zelfs ondergesneeuwd. Misschien gaan we zelfs twee etappes verder moeten rijden en begint de rally pas voorbij Marrakesh. Hier is het echt niet te doen. We wachten op verdere instructies van de organisatie.”