Bo De Kerf ruilt Lierse voor FCV Dender EH
© FCV Dender EH

Bo De Kerf ruilt Lierse voor FCV Dender EH: “Terugkeer naar vertrouwde grond”

Het gaat snel voor Bo De Kerf. Een jaar nadat hij Ninove inruilde voor Lierse, trekt de Dworpenaar naar FCV Dender EH. Bij de hekkensluiter in eerste klasse tekent De Kerf een contract tot en met 2029, met een optie op nog een extra jaar.

Vorig jaar ruilde Bo De Kerf het amateurvoetbal in voor het profvoetbal door zijn overstap van KVK Ninove naar SK Lierse. Daar groeide de 22-jarige centrale verdediger op een jaar tijd uit tot een vaste waarde in de ploeg, waardoor hij zich in de belangstelling speelde van verschillende eersteklassers.

In totaal verzamelde hij 30 wedstrijden in tweede klasse. Nu ruilt hij ’t Lisp in voor Dender. De Kerf genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Dender en keert nu terug naar vertrouwde grond. Verder verdedigde hij ook nog de kleuren van onder meer Ronse en Huizingen.

