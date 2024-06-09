Bo De Kerf ruilt Lierse voor FCV Dender EH: “Terugkeer naar vertrouwde grond”

Vorig jaar ruilde Bo De Kerf het amateurvoetbal in voor het profvoetbal door zijn overstap van KVK Ninove naar SK Lierse. Daar groeide de 22-jarige centrale verdediger op een jaar tijd uit tot een vaste waarde in de ploeg, waardoor hij zich in de belangstelling speelde van verschillende eersteklassers.

In totaal verzamelde hij 30 wedstrijden in tweede klasse. Nu ruilt hij ’t Lisp in voor Dender. De Kerf genoot een deel van zijn jeugdopleiding bij Dender en keert nu terug naar vertrouwde grond. Verder verdedigde hij ook nog de kleuren van onder meer Ronse en Huizingen.