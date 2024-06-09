Herita vzw neemt beheer Kasteel van Beersel over: "Enorm potentieel volop benutten"

De overeenkomst met Herita vzw vervangt het akkoord dat de eigenaar van het kasteel, de vzw Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België, in 1999 met de gemeente Beersel heeft afgesloten. Herita vzw, dat zich opwerpt als de National Trust van Vlaanderen, beheert achttien erfgoed locaties. Met Beersel erbij, heeft de vzw vijf kastelen onder zijn beheer. “Het Kasteel van Beersel is een waardevolle toevoeging aan ons groeiend portfolio”, zegt Matthias Francken, directeur van Herita. “We zoeken bij Herita steeds naar plekken die een uniek verhaal vertellen en die bepalend zijn geweest in de geschiedenis. Het Kasteel van Beersel is dan ook niet zomaar het vijfde kasteel in ons beheer, het is een historische plek waar het verhaal rond middeleeuwse krijgsbouwkunde en verdedigingsarchitectuur echt tot leven komt."

Het veertiende-eeuwse kasteel is in de eerste helft van de twintigste eeuw van de ondergang geredd door de Vriendenkring van het Kasteel van Beersel. De voorbije jaren heeft het kasteel nog twee restauratiefasen ondergaan. Met de overdracht van het beheer komt ook de verantwoordelijkheid voor Herita om een derde restauratiefase af te werken. "De vzw Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België bedankt de Vlaamse regering voor haar steun tijdens fase 1 en 2 en is verheugd dat minister Ben Weyts voor deze nieuwe start met Herita de subsidie voor fase 3 heeft goedgekeurd", besluit Véronique de Limburg Stirum, voorzitster van de Koninklijke Vereniging van Historische Woonsteden en Tuinen.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert 1,26 miljoen euro om het Kasteel van Beersel opnieuw in topvorm te brengen. "Het Kasteel van Beersel is één van onze unieke troeven in de Vlaamse Rand om het Verhaal van Vlaanderen te vertellen aan de inwoners van de Rand, aan Vlamingen én aan bezoekers van over de hele wereld”, zegt Weyt. “Door Herita, dé erfgoedorganisatie van Vlaanderen, mee aan boord te halen, kunnen we dat enorme potentieel volop benutten."