Een auto ligt ondersteboven op de Strombeek-Beverselaan in Meise
© Dimitri Berlanger

Man uit Dilbeek afgevoerd na autocrash: "Brokstukken vlogen door de lucht"

Gisterenavond verloor een veertiger uit Dilbeek de controle over zijn voertuig en liet op de Strombeek-Beverselaan in Meise een spoor van vernieling achter. De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn toestand is intussen stabiel.

Gisterenavond rond 23.30 uur verliest een Dilbeekse man ter hoogte van de fietsersbrug langs de Strombeek-Beverselaan in Meise de controle over zijn voertuig. De SUV ramt eerst heel wat weginfrastructuur, maar ook twe egeparkeerde auto's en de voorgevel van een woning lopen schade op. “De impact was zo groot dat brokstukken door de lucht vlogen en in de omliggende tuinen en woningen terechtkwamen", zegt commissaris Franky Maes van de politiezone KLM

Wanneer de brandweer arriveert is de man al uit het wrak gekropen. Hij is met spoed overgebracht naar het UZ Brussel. Aanvannkelijk verkeert de man in levensgevaar, maar intussen is zijn toestand gestabiliseerd.

De precieze oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. “Op het moment zelf konden daar nog geen vaststellingen over gebeuren”, zegt Maes. Alcoholmisbruik en overdreven snelheid worden niet uitgesloten. “Het gaat om een flauwe bocht, geen kruispunt en er waren geen andere weggebruikers rechtstreeks bij het ongeval betrokken”, besluit Maes.

De Strombeek-Beverselaan was na het ongeval geruime tijd gedeeltelijk afgesloten voor opruimingswerken door de brandweer.

