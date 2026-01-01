Het dak van waterkasteel NIeuwermolen is hersteld

Dak vijftiende-eeuws waterkasteel Nieuwermolen wordt in ere hersteld: "Geven onze regio karakter"

In Sint-Ulriks-Kapelle, bij Dilbeek, wordt het vijftiende-eeuwse waterkasteel Nieuwermolen gerenoveerd. Na de 118.500 euro die de Vlaamse overheid veil had voo herstelling van het dak insteert minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weyts, nog eens 97.000 euro in de renovatie van het kasteel.

Het waterkasteel, dat omringd is door een park, is te vinden in de Bruggeveldestraat in de Dilbeekse deelgemeente Sint-Ulriks-Kapelle. In 2023 investeert Vlaams minister van Onroerend Erfgoed al eens 118.500 euro in een eerste heropwaardering van het authentieke dak.

Nu worden de volledige historische dakconstructie en de trapgevels van het kasteel onder handen genomen. De werken zullen 277.500 euro kosten, waarvan de Vlaamse overheid 35 procent, 97.000 euro, op zich zal nemen. “Kastelen zoals Nieuwermolen in Dilbeek zijn prachtige uithangborden van het Verhaal van Vlaanderen”, zegt Weyts. “Het is fantastisch om te zien hoe dit kasteel al jaren met zoveel zorg en toewijding wordt onderhouden. Zulke plekken geven onze regio karakter. We moeten het daarom blijven koesteren en onderhouden!"

