Dit zijn de verkeerswerven van 2026: "Veiligere situatie"

De Ring rond Brussel, de R0, ondergaat een metamorfose. Dat is nodig want het oudste stuk van de R0 is al 65 jaar oud. Grote infrastructuurwerken moeten verandering brengen in de pijnpunten: files en ongevallen, sluipverkeer in de omliggende gemeenten en versnippering van het groen. In de tussentijd bemoeilijken de werken de situatie op de weg. Ook in 2026 staan er belangrijke werven op de planning. "Ook dit jaar gaan we een afrittencomplex aanpakken", zegt Marijn Struyf van de Werkvennootschap. "De N8, de Ninoofsesteenweg in Dilbeek gaan we herinrichten vanaf na de zomer van '26. Ondertussen loopt ook de werf van de A201, tussen de Ring en Brussels Airport, daar komen vanaf maart verkeerslichten om de A201 op of af te rijden vanop de Ring."

Dat de werken aan het afrittencomplex in Dilbeek hinder zal opleveren, staat buiten kijf. "Heel de brug wordt vernieuwd en heel het op en afrittencomplex heringericht", zegt Struyf. Autoverkeer zal de brug niet kunnen gebruiken, fietsers wel. "Er komt een extra fietsbrug, we denken daar echt aan verkeersveiligheid. Er zit ook een school heel dichtbij, dat is heel belangrijk om daar de leefbaarheid en ook de mobiliteit toch heel wat te gaan verbeteren."

Bij heel wat werven staat de fietser centraal. "Nu komt er een verbinding langs de Ring, de FR20. Dat is tussen Tervuren, richting Zaventem", zegt Struyf. "Ook in Asse, werken we aan de F212. Dat is een belangrijke fietssnelweg waar we nog verder aan bouwen tot 2028. Er komen er nog wel een aantal bij zoals da f207 in Linkebeek, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal belangrijke fietswerven om de regio toch vlotter en veiliger met de fiets bereikbaar te maken."