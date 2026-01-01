Vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant herleeft: “13 procent meer woningen verkocht”

Na enkele woelige jaren van onvoorspelbaarheid keert de vastgoedmarkt in onze regio terug naar rust. Dat concludeerde ERA vorige week al en wordt nu bevestigd door de vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. “In het afgelopen jaar hebben we de vastgoedmarkt zien heropleven na enkele moeilijke jaren met een dalend aantal verkopen”, zegt notaris Bart Van Opstal. “In Vlaams-Brabant zijn er vorig jaar 13,5 procent meer woningen verkocht tegenover 2024. De verlaging van de registratierechten in Vlaanderen van 3 naar 2 procent, was een stimulans voor mensen om een woning te kopen.”

In Wallonië daalden de registratierechten van 12,5 naar 3 procent. ERA zag daarbij dat meer en meer mensen uit de zuidelijke Vlaamse Rand de grens oversteken en in Wallonië een woning kopen, omdat er nog voldoende aanbod is en de woningprijzen lager. Een woning in Vlaams-Brabant kost vandaag gemiddeld 436.000 euro, 3 procent meer dan vorig jaar. De woningen worden nog altijd duurder in onze provincie, maar die stijging is minder uitgesproken dan in 2022 en 2023.