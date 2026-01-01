Vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant herleeft: “13 procent meer woningen verkocht”
Er zijn in Vlaams-Brabant het voorbije jaar ruim 22.000 woningen verkocht. Dat is zo’n 13 procent meer dan in 2024. De verlaging van de registratierechten in Vlaanderen, hebben volgens de notarissen kandidaat-kopers gestimuleerd om een huis of appartementen te kopen.
Na enkele woelige jaren van onvoorspelbaarheid keert de vastgoedmarkt in onze regio terug naar rust. Dat concludeerde ERA vorige week al en wordt nu bevestigd door de vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat. “In het afgelopen jaar hebben we de vastgoedmarkt zien heropleven na enkele moeilijke jaren met een dalend aantal verkopen”, zegt notaris Bart Van Opstal. “In Vlaams-Brabant zijn er vorig jaar 13,5 procent meer woningen verkocht tegenover 2024. De verlaging van de registratierechten in Vlaanderen van 3 naar 2 procent, was een stimulans voor mensen om een woning te kopen.”
In Wallonië daalden de registratierechten van 12,5 naar 3 procent. ERA zag daarbij dat meer en meer mensen uit de zuidelijke Vlaamse Rand de grens oversteken en in Wallonië een woning kopen, omdat er nog voldoende aanbod is en de woningprijzen lager. Een woning in Vlaams-Brabant kost vandaag gemiddeld 436.000 euro, 3 procent meer dan vorig jaar. De woningen worden nog altijd duurder in onze provincie, maar die stijging is minder uitgesproken dan in 2022 en 2023.
Aandeel jonge kopers stijgt
“We zien stabiele cijfers en een groter aandeel van jonge kopers. Zij kopen vooral appartementen”, zegt Van Opstal. “Het aanbod op de huurmarkt is beperkt en de prijzen stijgen, wat hen sneller aanzet tot kopen. We zien hen vooral appartementen kopen omdat het budget van jongeren vaak kleiner is. Bij appartementen stijgt het aandeel kopers van 18 tot 25 jaar van 7 procent in 2021 naar 9 procent. Bij kopers van 26 tot 30 jaar ging het van 16 naar 19 procent.”
Net als ERA zien de notarissen vandaag een gezondere vastgoedmarkt. Enkele jaren geleden was die oververhit: woningen werden vrijwel meteen verkocht werden als ze op de markt kwamen en kandidaat-kopers begonnen tegen elkaar op te bieden, waardoor de prijzen de hoogte in schoten. “Vandaag is de markt veel evenwichtiger en is er meer ruimte voor onderhandeling”, besluit Van Opstal.