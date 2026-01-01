Ook het Prinsenbos was uit voorzorg afgesloten

Storm Goretti passeert zonder grote schade achter te laten

Storm Goretti raasde de voorbije uren over het land. Hoewel er vanochtend enkele moeilijkheden waren, bleef de schade al bij al beperkt.

Heel wat parken en natuurgebieden, zoals het Prinsenbos in Grimbergen en Provinciedomein Huizingen, blijven afgelopen nacht en vandaag gesloten voor het publiek.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West krijgt vannacht en deze voormiddag 74 oproepen voor interventies in Halle-Vilvoorde. Hevige regen en stevige wind zorgen voor omgevallen bomen en rondvliegende takken. Her en der gaat de dakbedekking vliegen. Op de E40 in Affligem heeft een omgevallen boom vanochtend wat file veroorzaakt, maar al bij al blijft de hinder en de schade beperkt.

Wie toch stormschade heeft geleden kan het nummer het noodnummer 1722 gebruiken.

